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В Самарской области обсудили проблему выноса грязи машинами на проезжую часть вблизи буровых скважин

22 ноября 2017 13:37
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В Самарской области обсудили проблема выноса грязи машинами на проезжую часть вблизи буровых скважин Госавтоинспекция усилит контроль за чистотой дорожного полотна.
Госавтоинспекция усилит контроль за чистотой дорожного полотна.

По инициативе Госавтоинспекции Межмуниципального отдела полиции «Нефтегорский» на базе одного из предприятий состоялось совещание, центральной темой которого стала проблема выноса грязи на проезжую часть транспортными средствами, работающими на буровых скважинах.

В заседании приняли участие представители промышленных предприятий и организаций, отвечающих за состояние дорог в Алексеевском и Нефтегорском районах.
Представители дорожных служб обозначили основные проблемные места выезда автотранспорта с грунтовых дорог с месторождений на дороги с асфальтовым покрытием, отметив, что уже неоднократно производили очистку дорожного полотна от грязи.

Как отметил начальник ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» майор полиции Олег Паркин, проблема выноса грязи на проезжую часть особенно остро встает в осенне-весенний период. Грязь снижает коэффициент сцепления автомобиля с дорогой, что является одним из неудовлетворительных дорожных условий, сопутствующих дорожно-транспортным авариям.
«Госавтоинспекция регулярно осуществляют надзор за содержанием улично-дорожной сети, - отметил Олег Геннадьевич. - Только в 2017 за повреждение и загрязнение автомобильных дорог сотрудниками составлено более 30 протоколов на физические лица и 5 в отношении должностных лиц».

По статье 12.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях вынос грязи на проезжую часть является порчей элементов дорожного покрытия и предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – до трехсот тысяч рублей.

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