В Самарской области на капремонт многоквартирных домов потратят 95 миллионов
18 января 2019 14:41
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В частности, около 48 млн рублей выделили на капремонт фасадов 15 домов в Самаре, 26 млн рублей будет направлено на ремонт 11 домов в Жигулевске, кроме того, фасады многоквартирных домов обновят в нескольких поселках области. Еще 5 млн рублей потратят на подготовку проектной документации для замены лифтов в 14 домах Самары.
Фонд капремонт объявил 9 тендеров по выбору подрядчиков для проведения капремонта. В настоящее время принимаются заявки от участников, итоги тендеров планируется подводить 24, 25 января и 11 февраля.
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет.
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Комментарии
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18 января 2019 14:41
Работы предстоит закончить до середины осени 2019 года. При этом подрядчики будут отвечать за качество ремонта и устранять недостатки в течение пяти лет. Благоустройство региона
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