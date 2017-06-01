В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
1 июня 2017 11:45
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Согласно документам, исполнителю необходимо будет спроектировать ливневую канализацию. А именно, по проекту он должен вынести ливневой коллектор из-под пятна здания левого комплекса. Протяженность ливневки составит 160 погонных метра, пишет 63.ру.
Также в обязанности подрядчика войдет проектировка необходимых локальных сооружений и канализационной насосной станции. Ее расположение будет зависеть от точки подключения к коллектору, который проходит по улице Советской Армии.
Кроме того, проектировщики должны будут учесть размещение проектируемой трассы дождевой канализации.
– Предельная стоимость реконструкции нового здания спорткомплекса составит 60 миллионов рублей. Источником финансирования послужит бюджет области, – сообщили представители конкурсной комиссии.
Напомним, ранее областные власти говорили о том, что на достройку спортивного комплекса «МТЛ-Арена-2», который расположен на улице Советской Армии рядом с действующей «МТЛ-Ареной» они хотят выделить 52 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время пресс-конференции, посвященной пятилетию работы в 63-м регионе.
Спорткомплекс открыли ещё в 2014 году, однако он до сих пор не может принимать посетителей: комплекс периодически подтапливают грунтовые воды.
На территории «МТЛ-Арены-2» разместились ледовая площадка и заглубленный паркинг. Комплекс должен был стать местом тренировок и соревнований по ледовым видам спорта, баскетболу и волейболу.
Фото pixabay.com.
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