Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»
В Самаре прошла Международная научно-практическая конференция «Наука и культура России»
В Тольятти ищут пропавшего мужчину Он исчез в конце мая.
В Тольятти ищут пропавшего мужчину
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
В поселке Шмидта в Самаре ночью сгорела баня
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
Самарская областная ассоциация врачей отметила 25-летие
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Тольятти откроют пляжный сезон, несмотря на провалы на набережной
В Тольятти откроют пляжный сезон, несмотря на провалы на набережной
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
В Приволжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек
сегодня  Четверг, 1 июня, 12:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/06:
USD 56.69
0.17
EUR 63.41
0.46
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»

1 июня 2017 11:45
71
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
 На первый этап реконструкции из областного бюджета выделяют 2,9 миллионов рублей.

Согласно документам, исполнителю необходимо будет спроектировать ливневую канализацию. А именно, по проекту он должен вынести ливневой коллектор из-под пятна здания левого комплекса. Протяженность ливневки составит 160 погонных метра, пишет 63.ру.

Также в обязанности подрядчика войдет проектировка необходимых локальных сооружений и канализационной насосной станции. Ее расположение будет зависеть от точки подключения к коллектору, который проходит по улице Советской Армии.

Кроме того, проектировщики должны будут учесть размещение проектируемой трассы дождевой канализации.

– Предельная стоимость реконструкции нового здания спорткомплекса составит 60 миллионов рублей. Источником финансирования послужит бюджет области, – сообщили представители конкурсной комиссии.

Напомним, ранее областные власти говорили о том, что на достройку спортивного комплекса «МТЛ-Арена-2», который расположен на улице Советской Армии рядом с действующей «МТЛ-Ареной» они хотят выделить 52 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин во время пресс-конференции, посвященной пятилетию работы в 63-м регионе.

Спорткомплекс открыли ещё в 2014 году, однако он до сих пор не может принимать посетителей: комплекс периодически подтапливают грунтовые воды.

На территории «МТЛ-Арены-2» разместились ледовая площадка и заглубленный паркинг. Комплекс должен был стать местом тренировок и соревнований по ледовым видам спорта, баскетболу и волейболу.

Фото pixabay.com.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
1 июня 2017  11:45
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
В Самарской области капитально отремонтируют новое здание катка «МТЛ-Арена-2»
 На первый этап реконструкции из областного бюджета выделяют 2,9 миллионов рублей. Благоустройство региона
67
31 мая 2017  16:57
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.
Самару продолжают украшать цветочными композициями и ландшафтными скульптурами на футбольную тематику
Всего в этом году планируется установить 16 таких фигур.   Благоустройство региона
215
31 мая 2017  16:22
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.
Проект компании «Трансгруз» на застрой центра Самары (109 квартал) отправили на доработку
В связи с большинством мнений, содержащих отрицательную оценку проекта.   Благоустройство региона
251
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8536
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7132
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5497
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
119
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
99
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
67
Весь список
ЖКХ
1 июня 2017  11:24
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
В начале прошедшего отопительного периода в Самаре свыше 100 домов эксплуатировались с аварийными тепловыми вводами
Более чем в 80 домах не были завершены работы по замене систем отопления. ЖКХ
83
31 мая 2017  17:47
В Самаре полным ходом идут плановые работы по замене и реконструкции изношенных участков тепловых сетей. На данный момент подрядные организации перекладывают теплотрассы на 10 участках в историческом центре города.
"ПТС" предупреждает: На трех участках улиц Самары будет приостановлено автомобильное движение
В Самаре полным ходом идут плановые работы по замене и реконструкции изношенных участков тепловых сетей. На данный момент подрядные организации перекладывают... ЖКХ
279
31 мая 2017  13:02
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
Предложение "Жилищно-коммунальной системы" действует до 30 июня. ЖКХ
212
Весь список

Экология
30 мая 2017  11:10
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
1752
29 мая 2017  10:04
В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег
В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
1952
26 мая 2017  11:00
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В воскресенье снова похолодает. Экология
642
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
303
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1216
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
735
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1451
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1534
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1733
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1579
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1241
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
804
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1130
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2414
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3402
Весь список

Мероприятия
15 июня в приемной УПЧ в Самарской области планируется провести целевой прием граждан
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Весь список
Популярное
за сегодня

В правила благоустройства Самары введен запрет на парковку на детских площадках и газонах

529

В Самарской области начало июня теплом не порадует

522

В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избили кондуктор и водитель, и задержала полиция

192
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3659

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3181

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

2010
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Григорьев Александр Сергеевич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда