В Самарской области будет построено двадцать новых спортивных площадок
22 августа 2018 14:19
41
Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей. Источник финансирования – средства бюджета министерства спорта Самарской области. Площадки предусмотрены двух типов: размером 20 на 40 метров и 28 на 56 метров (с хоккейными стеклопластиковыми бортами). Покрытие – искусственный газон Condor Grass (Голландия). Будет установлено освещение, ограждение, спортивное оборудование. Объекты приспособлены для
круглогодичной эксплуатации.
Площадки появятся в Самаре (4 объекта), Тольятти (3 объекта), Сызрани (2 объекта), Октябрьске (1 объект), Безенчукском (2 объекта), Сызранском, Волжском, Клявлинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском, Приволжском, Большечерниговском районах (по 1 объекту).
«Подобные спортивные площадки пользуются огромной популярностью – они универсальны, экономичны в содержании, доступны для населения. У нас более 200 заявок от городов и районов Самарской области на их строительство, по мере финансовых возможностей
каждый год возводим новые. Благодаря поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в этом году нам добавили средства на эти цели. В результате в этом году сможем ввести в строй сразу 20 новых таких объектов. Хочу обратить внимание, что учреждения, которые подавали заявки на строительство таких площадок, в дальнейшем берут на себя обязательства по их содержанию и эксплуатацию. И эти обязательства они должны будут своевременно исполнять», - отметил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба облправительства.
Перечень спортивных площадок:
1. Самара, Советский р-н, ул. Запорожская, 24 (школа № 176)
2. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Центральная, 11 А, совхоз Кряж (школа №52)
3. Самара, Кировский район, ул. Георгия Димитрова, 50 (школа №157) – 20 x 40
4. Самара, Кировский район, ул. Республиканская, д. 50 (школа №150) – 20 x 40
5. Тольятти, Центральный район, ул. Лесная
6. Тольятти, Автозаводский р-н, Южное шоссе, д. 119 (Тольяттинский машиностроительный колледж)
7. Тольятти, Автозаводский р-н, Приморский бульвар, д. 49 (УСК «Олимп») – 20 x 40
8. Сызрань, ул. Астраханская, 31 (школа №2)
9. Сызрань, ул. Кирова, 92 (Гимназия г.Сызрань) – 20 x 40
10. Сызранский район, село Троицкое, ул. Братьев Краснеевых, 19
11. Октябрьск, ул. Вологина, южнее ДК «Первомайский»
12. Безенчукский район, ж/д стан. Звезда, ул. Победы
13. Безенчукский район, село Переволоки, ул. Центральная
14. Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, участок № 6
15. Клявлинский район, село Старое Резяпкино, ул. Молодёжная, д. 11 «б»
16. Шигонский район, село Муранка, ул. Молодежная, 13-Б
17. Камышлинский район, село Камышла, ул. Габдуллы Тукая, около дома № 21 – 20 x 40
18. Исаклинский район, деревня Малое Микушкино, ул. Первомайская – 20 x 40
19. Приволжский район, село Заволжье, ул. Школьная, д. 22 – 20 x 40
20. Большечерниговский район, поселок Пензено, ул. Советская, д. 18А – 20 x 40
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
22 августа 2018 14:19
Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей. Благоустройство региона
40
21 августа 2018 10:24
На портале онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось очередное голосование. Благоустройство региона
182
21 августа 2018 09:31
Опрос разместил на своей странице советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Благоустройство региона
196
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1154
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
333
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
396
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
861
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
330
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
292
ЖКХ
22 августа 2018 14:29
Всего за 7 месяцев 2018 года группа диагностики «РКС-Самара» обследовала 99 скрытых утечек на водопроводных линиях, произвела телеинспекцию 50... ЖКХ
13
21 августа 2018 12:55
По информации ресурсноснабжающих организаций в настоящее время в Самаре без горячего водоснабжения (ГВС) остаются 138 домов. ЖКХ
185
21 августа 2018 10:38
Об этом говорилось вчера на еженедельном оперативном совещании в городской администрации. ЖКХ
191
Экология
21 августа 2018 22:04
Почти половина проб для исследования была собрана на территории детсадов, школ и детских площадок. Экология
383
21 августа 2018 12:49
Второй в ближайшее время появится на второй самой высокой смотровой площадке. Экология
189
20 августа 2018 10:17
По данным граждан, площадь вырубки деревьев составляет порядка 3,5 тыс. кв. м. Экология
204
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
612
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1199
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
914
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1555
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1332
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1375
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
698
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
725
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
504
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1920
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1915
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3529
Мероприятия
Клуб болельщиков ФК "КС" и "Радио-Самара-Максимум" приглашают всех рыболовов-любителей на X турнир по рыбной ловле