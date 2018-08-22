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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самарской области будет построено двадцать новых спортивных площадок

22 августа 2018 14:19
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Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей.
В Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и девяти муниципальных районах региона до конца года будет построено 20 спортивных площадок. Выполнение работ проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы».

Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей. Источник финансирования – средства бюджета министерства спорта Самарской области. Площадки предусмотрены двух типов: размером 20 на 40 метров и 28 на 56 метров (с хоккейными стеклопластиковыми бортами). Покрытие – искусственный газон Condor Grass (Голландия). Будет установлено освещение, ограждение, спортивное оборудование. Объекты приспособлены для
круглогодичной эксплуатации.

Площадки появятся в Самаре (4 объекта), Тольятти (3 объекта), Сызрани (2 объекта), Октябрьске (1 объект), Безенчукском (2 объекта), Сызранском, Волжском, Клявлинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском, Приволжском, Большечерниговском районах (по 1 объекту).

«Подобные спортивные площадки пользуются огромной популярностью – они универсальны, экономичны в содержании, доступны для населения. У нас более 200 заявок от городов и районов Самарской области на их строительство, по мере финансовых возможностей
каждый год возводим новые. Благодаря поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в этом году нам добавили средства на эти цели. В результате в этом году сможем ввести в строй сразу 20 новых таких объектов. Хочу обратить внимание, что учреждения, которые подавали заявки на строительство таких площадок, в дальнейшем берут на себя обязательства по их содержанию и эксплуатацию. И эти обязательства они должны будут своевременно исполнять», - отметил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, передает пресс-служба облправительства.

Перечень спортивных площадок:

1. Самара, Советский р-н, ул. Запорожская, 24 (школа № 176)
2. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Центральная, 11 А, совхоз Кряж (школа №52)
3. Самара, Кировский район, ул. Георгия Димитрова, 50 (школа №157) – 20 x 40
4. Самара, Кировский район, ул. Республиканская, д. 50 (школа №150) – 20 x 40
5. Тольятти, Центральный район, ул. Лесная
6. Тольятти, Автозаводский р-н, Южное шоссе, д. 119 (Тольяттинский машиностроительный колледж)
7. Тольятти, Автозаводский р-н, Приморский бульвар, д. 49 (УСК «Олимп») – 20 x 40
8. Сызрань, ул. Астраханская, 31 (школа №2)
9. Сызрань, ул. Кирова, 92 (Гимназия г.Сызрань) – 20 x 40
10. Сызранский район, село Троицкое, ул. Братьев Краснеевых, 19
11. Октябрьск, ул. Вологина, южнее ДК «Первомайский»
12. Безенчукский район, ж/д стан. Звезда, ул. Победы
13. Безенчукский район, село Переволоки, ул. Центральная
14. Волжский район, п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, участок № 6
15. Клявлинский район, село Старое Резяпкино, ул. Молодёжная, д. 11 «б»
16. Шигонский район, село Муранка, ул. Молодежная, 13-Б
17. Камышлинский район, село Камышла, ул. Габдуллы Тукая, около дома № 21 – 20 x 40
18. Исаклинский район, деревня Малое Микушкино, ул. Первомайская – 20 x 40
19. Приволжский район, село Заволжье, ул. Школьная, д. 22 – 20 x 40
20. Большечерниговский район, поселок Пензено, ул. Советская, д. 18А – 20 x 40 
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Комментарии



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