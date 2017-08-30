В Самарской области Воронежские озера очищают от грязи

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В рамках мероприятий Года Экологии на территории Воронежских озер состоялась совместная экологическая акция городской Администрации и областного отделения Русского географического общества.Акция прошла в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного весной этого года между Администрацией Самары и областным отделением Русского географического общества. Первые результаты подписанного соглашения появились уже в апреле – тогда на Воронежских озерах прошел субботник, с территории было вывезено 5 000 кубометров мусора, а общая площадь убранной территории составила 4 235 квадратных метров.Еще одним шагом в рамках приведения в порядок Воронежских озер стала прошедшая акция. В одно из озер выпустили молодых карпов. Отметим, что жители окрестных домов, представители общественных советов микрорайонов, активисты ОНФ и студенты Самарского государственного экономического университета также поучаствовали в акции.Особое внимание уделяется очистке самих водоемов. Например, уже проведено водолазное обследование дна акватории Нижнего пруда, осуществлен подъем посторонних предметов из водоема, удалены донные отложения, очищена от мусора береговая полоса. На финишную прямую выходят работы по завозу грунта и выравниванию береговой линии.«Мы однозначно будем доводить все это до успешного завершения. Мне также хочется поблагодарить всех жителей, которые принимают активное участие в подобных мероприятиях. Действительно, с активным участием горожан мы сможем в полном объеме подготовить наш город к приему гостей в рамках Чемпионата мира», - добавил Павел Покровский.Несмотря на то, что большое количество мероприятий уже проведено в рамках первого этапа, предстоит еще многое сделать для восстановления памятника природы и благоустройства парковой зоны. В ближайшее время пройдут общественные слушания, на которых обсудят проект благоустройства Воронежских озер, разработанный городской Администрацией, сообщает мэрия Самары.