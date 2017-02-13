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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре здание кинотеатра «Художественный» ждет реставрация

13 февраля 2017 13:44
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Отремонтируют его фасад, ворота, крышу.

8,5 млн рублей будет направлено из областного бюджета на реставрацию здания по ул. Куйбышева, 105.

Объект «Дом самарского купца 2-ой гильдии, гласного городской думы (1892, 1895-1896, 1900) П.И. Головкина с торговыми помещениями», где сейчас располагается кинотеатр «Художественный», приведут в порядок в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно техзаданию, речь идет о ремонте фасада, ворот, крыши здания, пишет Самру.ру.


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Комментарии



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