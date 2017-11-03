В Самаре завершен капитальный ремонт площади Куйбышева

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В четверг, 2 ноября, на площади Куйбышева состоялась приемка с участием представителей Администрации города и Ленинского района, депутатов, ОНФ и общественники. Гарантия на проведенные работы составляет 5 лет.Напомним, подрядчик приступил к ремонту площади в мае 2017 года. Все работы выполнялись под контролем Администрации Самары и общественности, которая привлекается не только при приемке работ на всех этапах, но и для принятия важных решений, касающихся благоустройства и ремонта площади. Работы на объекте велись с учетом бережного отношения к историческому наследию: те элементы, которые можно сохранить – восстанавливались и возвращались на прежние места - это ограждения, бортовые камни и другие элементы благоустройства.В рамках капитального ремонта на площади заменили асфальтовое покрытие, уложили тротуарную плитку в скверах на площади 24 тыс. кв. м, провели новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, отремонтировали стационарный туалет, смонтировали систему автополива, установили 210 новых флагштоков, 190 опор освещения, 174 урны, 182 скамейки, шесть велопарковок, оборудовали точки подключения WI-FI и системы видеонаблюдения, посадили новые деревья и кустарники. Ограды скверов по периметру площади также привели в порядок – металлические секции очистили, загрунтовали, покрыли новой краской и установили на прежние места, поврежденные кирпичные столбы - отремонтировали.В настоящее время подрядчик приводит в порядок площадь и прилегающие скверы перед праздничными мероприятиями. Уже в субботу, 4 ноября, площадь станет местом проведения Дня народного единства, сообщает пресс-служба администрации Самары.