В Самаре завершается реконструкция Заводского шоссе на участке от улицы Авроры до 22 Партсъезда
22 февраля 2018 22:52
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Уже проведены работы по устройству силовых кабелей, теплотрассы и линии связи. Проводятся работы по устройству дороги, ливневой канализации. Ведется переустройство водопроводной линии, устанавливается наружное освещение, тротуары и бордюрные камни.
Реконструкция первой очереди Заводского шоссе была начата в 2017 году. Проезжая часть здесь расширена в два раза. В планах города провести реконструкцию второй очереди на участке от 22 Партсъезда до улицы Земеца.
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