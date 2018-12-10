В Самаре завершается монтаж световых фигур.

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Новогодняя фото-зона "Снеговик с санями" появилась в сквере Высоцкого.Всего в городе на общественных пространствах в этом году установят более 50 световых инсталляций.В сквере на улице Красноармейская появилась трехметровая красавица - матрёшка в компании со снеговиком.Самарцы с удовольствием фотографируются с новыми арт-объектами, сообщает пресс-служба горадминистрации.