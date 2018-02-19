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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре закончены работы на первой половине путепровода на Ташкентской

19 февраля 2018 20:29
257
Опробовать новый участок дороги можно будет не раньше мая. 23 апреля его передадут под укладку асфальта.
В Самаре строители закончили работы на первой половине путепровода на Ташкентской. Они залили бетон на одной стороне дороги и теперь строят «теплицы» для соединения балок на оставшемся участке, сообщает 63.ru.

Опробовать новый участок дороги можно будет не раньше мая. 23 апреля его передадут под укладку асфальта.

На данный момент готовность реконструкции улицы Ташкентской в Самаре составляет примерно 90%. 



Фото:  www.samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
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