В Самаре закончены работы на первой половине путепровода на Ташкентской
19 февраля 2018 20:29
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Опробовать новый участок дороги можно будет не раньше мая. 23 апреля его передадут под укладку асфальта.
На данный момент готовность реконструкции улицы Ташкентской в Самаре составляет примерно 90%.
Фото: www.samarskie-voditeli.ru
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