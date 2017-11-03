В Самаре закончен комплексный ремонт улицы Полевой
3 ноября 2017 11:50
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На улице Полевой завершился комплексный ремонт в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В течение двух сезонов (муниципальный контракт был заключен в начале июня 2016 года) она была отремонтирована на всем протяжении – от улицы Мичурина до Волжского проспекта, что составляет 1,5 км, пишет Самру.ру.
«В первую очередь произвели устройство инженерных коммуникаций, - рассказывают в горадминистрации. - Также специалисты подрядной организации - ООО «СамараДорСтрой» - выполнили фрезерование изношенного покрытия, укладку выравнивающего слоя и верхнего слоя дорожной «одежды» с использованием щебеночно-матичного асфальтобетона на площади почти в 25 тысяч кв. м, полностью поменяли пришедший в негодность бортовой камень, литым асфальтобетоном отремонтировали межпутье и межрельсовое пространство. Кроме того, для удобства пешеходов на тротуарах уложили плитку с тактильными элементами для удобства маломобильных горожан, в том числе слепых и слабовидящих жителей».
Приведены в порядок газоны (около 6 тысяч кв. м). В финале работ были установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, обновлены светофоры, нанесена свежая разметка, вдоль улицы установлены несколько десятков урн для мусора.
«До настоящего времени улица Полевая несколько десятков лет не приводилась в порядок так масштабно. Покрытие было изношено, были просадки дорожного полотна, возле некоторых колодцев – провалы. Дорожное покрытие было значительно деформировано и в районе трамвайных путей. Сейчас завершился комплексный ремонт. Он находится на гарантии: в течение пятилетки в случае возникновения на покрытии проезжей части или тротуарах дефектов гарантийного характера подрядная организация обязуется устранить их, взяв все расходы на себя», - рассказал начальник участка ООО «СамараДорСтрой» Андрей Тятов.
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