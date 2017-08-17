В Самаре за 300 дней до ЧМ-2018Т откроется инсталляция - SAMARA2018
17 августа 2017 16:26
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Праздник пройдет в парке Гагарина. Начало в 16:00. Гостей ждет развлекательная программа, викторины и конкурсы с призами с символикой ЧМ-2018.
В рамках акции около главного входа в парк (со стороны Московского шоссе) состоится открытие инсталляции – объемных букв SAMARA2018.
После открытия инсталляции на футбольном поле в парке пройдет товарищеский футбольный матч между представителями СМИ и Администрацией Самары.
Фото samadm.ru
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