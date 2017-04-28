В Самаре высадят 5000 кустов гортензии

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Рассаду предоставляют представители социально-ответственного бизнеса. Всего на безвозмездной основе в 2017 году будет высажено 5000 кустов гортензий в общественных пространствах города.В этом году продолжается и реализация программы «Цветущая Самара», которая нашла поддержку у жителей и у предпринимателей. В настоящее время в теплицах выращивается более 1,5 млн. цветов, что позволит увеличить площадь городских цветников до 28,3 тысячи кв. м., сообщает пресс-служба администрации Самары.