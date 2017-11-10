В Самаре выделили дополнительные средства на реставрацию старинных зданий
10 ноября 2017 09:53
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В частности, субсидии в 2,5 млн рублей добавляются к городским бюджетным средствам, предусмотренных на приобретение пяти квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Красноглинском районе.
Вторая строка изменений коснется проектирования, ремонта и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга. На эти цели дополнительно в 2017 году будет выделено 1,9 млн рублей, а в 2018 году планируется поступление еще 31 миллиона рублей, пишет Самру.ру.
Председатель Думы г.о. Самара Галина Андриянова: «Эти средства уже сейчас направляются на решение первоочередных задач: снижение социальной напряженности и благоустройство Самары. Адресный список по людям, которые будут переселены в закупаемые квартиры, будет предоставлен районным депутатам, чтобы они могли в текущем режиме следить за развитием ситуации. Впереди обсуждение бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Нам предстоит внимательно отнестись ко всем предложениям и обсудить конкретные объекты, которые нуждаются в финансировании».
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