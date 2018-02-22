В Самаре временно ограничат движение на участке улицы Ленинская
22 февраля 2018 16:44
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Также на указанном участке улицы Ленинская с 20:00 24 февраля 2018 года до 14:00 25 февраля 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств (за исключением вышеуказанной категории спецмашин).
Более подробно со временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложенном документе.
Маршрутов движения общественного транспорта на данном участке улично-дорожной сети нет, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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