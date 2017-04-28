В Самаре восстанавливают Железных человечков на улице Подшипниковой

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В апреле в подразделениях СКС стартовала череда субботников. Более 1700 сотрудников «Самарских коммунальных систем» (а это почти 60% от общей численности работников предприятия) в апреле убрали территорию в 249 000 кв.метров (почти 25 гектаров!). На объектах и прилегающей к ним территории очищены газоны и пешеходные дорожки, убрана сухая поросль и мусор, обрезаны и побелены деревья.Благоустроили и входную зону предприятия с улицы Луначарского: очистили и облагородили газоны, расконсервировали скульптурную композицию «Русалочка у водоразборной колонки». Также вернулись на место Железные Человечки, которых убирали в тёплые ангары на зиму. Их обновили, подкрасили, и теперь они, как и в прошлом году, будут радовать окрестную детвору, придавая улице Подшипниковой радостный вид.