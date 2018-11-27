В Самаре во всех районах города будет установлена новогодняя иллюминация

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Создавать новогоднее настроение доверили сотрудникам муниципального предприятия «Самарагорсвет». Завершается монтаж 9 статодинамических фонтанов из дюралайта и одного нового со светодиодной гирляндами. Эти яркие, полюбившиеся горожанам светящиеся арт-объекты устанавливают около фонтана «30-летия Победы», на бульваре по улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении Победы и Гагарина, на площади перед ДК имени Литвинова, на площади перед ДК «Нефтяник», в поселке Управленческий, в сквере Первых космонавтов и на набережной.В этом году в Самаре светящимися гирляндами подсветят 1500 деревьев. На сегодня завершено украшение деревьев на ул. Молодогвардейская от ул.Невской до ул.Полевой, ул. Маяковского, в сквере им. В. Высоцкого.Кроме дорожных магистралей, впервые деревья будут подсвечены на общественных пространствах, отремонтированных по федеральной программе «Комфортная городская среда». В Новогодний наряд оденется сквер на ул. Мичурина в Ленинском районе, Солнечная поляна и Школьная аллея в Кировском районе, сквер Санфировой и благоустроенный бульвар на ул. Революционной в Железнодорожном районе, где планируют установить также светящиеся арки.Монтаж «звездного неба» и светящихся арок в настоящее время производится на ул. Лениградской. Всего на улицах города продолжается установка 2741 статодинамических конструкций и 1660 метров гирлянд. Иллюминация устанавливается на фасадах зданий, на столбах опор освещения, на центральных улицах города с помощью специальных световых перетяжек, а также в парках, скверах и на площадях.Стоит отметить, что светодиодные гирлянды и световые фигуры, которые используются для украшения городских улиц, очень экономичны и долговечны. Всю новогоднюю иллюминацию планируют установить до 10 декабря, передает пресс-служба горадминистрации.