В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам

94

Руководитель Департамента культуры и молодежной политикирассказала, что всего на территории города в этом году будет открыто 35 праздничных комплексов. Самым крупным из них по традиции станет комплекс на площади имени Куйбышева. Там уже завершены работы по установке и украшению главной городской елки.В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур. Параллельно на главной площади ведутся работы по обустройству двух катков. Открытие новогоднего комплекса планируется на 18 декабря.Стоит подчеркнуть, что в праздничные дни с 26 декабря по 8 января на площади будет проходить традиционная новогодняя ярмарка. Также будет организована розничная торговля для реализации кулинарной продукции, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и других продовольственных товаров.В настоящее время продолжается работа по украшению городских улиц новогодней иллюминацией. Всего по Самаре будет установлено 2215 световых конструкций, развешано более 23 тысяч метров гирлянд.В период новогодних и рождественских праздников в городе в общей сложности будет проведено 2276 праздничных мероприятий. В парках города, учреждениях образования, культуры, спорта, службах семьи и социальной защиты пройдут новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, концерты, спектакли, спортивные соревнования, народные гуляния.С 13 декабря стартует традиционная акция «Елка желаний». В этом году новогодние деревья, украшенные открытками с желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут установлены не только в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки и в центрах «Семья», но и торговых центрах города. Сорвав открытку с елки, каждый желающий житель города сможет почувствовать себя в роли Деда Мороза.18 декабря в Самарской государственной филармонии состоится Главная городская елка. В ней примут участие около 1000 детей.В новогоднюю ночь жители и гости города приглашаются на площадь Куйбышева. Здесь всех ожидает увлекательная концертно-развлекательная программа и праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары