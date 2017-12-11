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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам

11 декабря 2017 16:11
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В городе в общей сложности будет проведено 2276 праздничных мероприятий. В парках города, учреждениях образования, культуры, спорта, службах семьи и социальной защиты пройдут новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, концерты
В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам. Ее ход обсудили в понедельник, 11 декабря на рабочем совещании в Администрации Самары.

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что всего на территории города в этом году будет открыто 35 праздничных комплексов. Самым крупным из них по традиции станет комплекс на площади имени Куйбышева. Там уже завершены работы по установке и украшению главной городской елки.

В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур. Параллельно на главной площади ведутся работы по обустройству двух катков. Открытие новогоднего комплекса планируется на 18 декабря.

Стоит подчеркнуть, что в праздничные дни с 26 декабря по 8 января на площади будет проходить традиционная новогодняя ярмарка. Также будет организована розничная торговля для реализации кулинарной продукции, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и других продовольственных товаров.

В настоящее время продолжается работа по украшению городских улиц новогодней иллюминацией. Всего по Самаре будет установлено 2215 световых конструкций, развешано более 23 тысяч метров гирлянд.

В период новогодних и рождественских праздников в городе в общей сложности будет проведено 2276 праздничных мероприятий. В парках города, учреждениях образования, культуры, спорта, службах семьи и социальной защиты пройдут новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, концерты, спектакли, спортивные соревнования, народные гуляния.

С 13 декабря стартует традиционная акция «Елка желаний». В этом году новогодние деревья, украшенные открытками с желаниями детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будут установлены не только в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки и в центрах «Семья», но и торговых центрах города. Сорвав открытку с елки, каждый желающий житель города сможет почувствовать себя в роли Деда Мороза.

18 декабря в Самарской государственной филармонии состоится Главная городская елка. В ней примут участие около 1000 детей.

В новогоднюю ночь жители и гости города приглашаются на площадь Куйбышева. Здесь всех ожидает увлекательная концертно-развлекательная программа и праздничный фейерверк, сообщает пресс-служба администрации Самары.



Фото:     пресс-служба администрации Самары
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Комментарии



Благоустройство региона
11 декабря 2017  16:11
В городе в общей сложности будет проведено 2276 праздничных мероприятий. В парках города, учреждениях образования, культуры, спорта, службах семьи и социальной защиты пройдут новогодние утренники, вечера, театрализованные представления, выставки, концерты
В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам
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