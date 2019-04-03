В Самаре в рамках городского месячника по благоустройству прошел первый средник с участием муниципальных служащих
3 апреля 2019 19:54
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«Сегодня муниципальные служащие вышли на подбор мусора вдоль автомобильных дорог, расположенных возле зданий органов власти - Департаментов, Управлений, Администраций внутригородских районов. В среднике приняли участие порядка 1500 человек. Собранные в мешки пакеты, банки, бутылки и т. п. складируются вдоль улично-дорожной сети. Подбор мешков будет вестись ночью силами МП «Благоустройство» - их вывезут для утилизации», – сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.
МП «ГАТИ по благоустройству» рекомендовало в следующий средник усилить работы и по очистке территорий от самовольно размещенных горожанами объявлений.
К среднику 3 апреля присоединились и неравнодушные жители.
А первый субботник запланирован на 6 апреля. Исходя из погодных условий, будут выполняться разные виды работ. Основной - ворошение снега, чтобы ускорить его таяние и приступить к приведению в порядок газонов.
Гагаринский субботник пройдет 13 апреля, общегородской субботник состоится 20 апреля. Принять участие могут все жители. Администрации внутригородских районов готовы предоставить необходимый инвентарь - инструменты, перчатки, мешки уже заготовлены. Места хранения инвентаря определены.
«Весь собранный мусор будет вывезен – ответственным службам поручено делать это в течение суток после уборки», - добавил Виктор Ненашев, передает пресс-служба горадминистрации.
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