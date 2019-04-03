В Самаре в рамках городского месячника по благоустройству прошел первый средник с участием муниципальных служащих

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Во время ежегодного городского месячника по благоустройству, который продлится в Самаре до конца апреля, мобилизованы все коммунальные службы. Муниципальные служащие принимают участие и в средниках - первый из запланированных состоялся сегодня. В переходный период, пока тает снег и идет просыхание почвы, по всей территории города в первую очередь организуются работы по уборке мусора, который скопился за зиму. Задача – обеспечить расчистку в максимально короткий срок.«Сегодня муниципальные служащие вышли на подбор мусора вдоль автомобильных дорог, расположенных возле зданий органов власти - Департаментов, Управлений, Администраций внутригородских районов. В среднике приняли участие порядка 1500 человек. Собранные в мешки пакеты, банки, бутылки и т. п. складируются вдоль улично-дорожной сети. Подбор мешков будет вестись ночью силами МП «Благоустройство» - их вывезут для утилизации», – сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии СамарыМП «ГАТИ по благоустройству» рекомендовало в следующий средник усилить работы и по очистке территорий от самовольно размещенных горожанами объявлений.К среднику 3 апреля присоединились и неравнодушные жители.А первый субботник запланирован на 6 апреля. Исходя из погодных условий, будут выполняться разные виды работ. Основной - ворошение снега, чтобы ускорить его таяние и приступить к приведению в порядок газонов.Гагаринский субботник пройдет 13 апреля, общегородской субботник состоится 20 апреля. Принять участие могут все жители. Администрации внутригородских районов готовы предоставить необходимый инвентарь - инструменты, перчатки, мешки уже заготовлены. Места хранения инвентаря определены.«Весь собранный мусор будет вывезен – ответственным службам поручено делать это в течение суток после уборки», - добавил Виктор Ненашев, передает пресс-служба горадминистрации.