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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре в парке "Металлургов" лебеди получили новый домик

14 декабря 2017 09:15
115
В Самаре в парке
Дикие утки пользуются старыми домиками.

В Самаре завершился ремонт в парке "Металлургов". Здесь установили новые модульные туалеты, починили ограждение танцевальной площадки, уложили плитку, отремонтировали детскую площадку.
Также был отремонтирован и домик для лебедей, оборудованный датчиками подогрева полов, системой вентиляции и даже розетками для гаджетов, сообщили в группе "Нетипичная Самара".

- А что? В Кировском районе и лебеди продвинутые пользователи интернета! - пошутил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков в своем микроблоге.
По его словам, в парке также произведены очистка и берегоукрепление озера. В ближайшее время в озеро начнется подача теплой воды, чтобы сделать полынью у лебединого домика.
- Дикие утки пользуются старыми (четыре) домиками, лебеди в новых хоромах, - заметил Рудаков у себя в Твиттере.

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Комментарии



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