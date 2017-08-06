В Самаре в газонах на улице Красноармейской крышки канализационных люков раскрасили как футбольный мяч

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Причем ко всем своим работам работники СКС стараются добавить элементы, которые будут напоминать о любимом виде спорта и приближающемся празднике мирового футбола.На днях в газонах на улице Красноармейской появились новые крышки канализационных люков. Они раскрашены, как футбольный мяч, а горловины колодцев, для укрепления, выложены камнями. Сейчас, когда работа только начата, уже заменены 16 люков. В ближайшее время будут проведены работы по обновлению газонов. Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары, сообщает пресс-служба СКС.Фото samcomsys.ru