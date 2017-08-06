Я нашел ошибку
Главные новости: 
Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
В Самаре на улице Шмидта Мерседес влетел в лоб Шевроле Нива
Велосипед подросток оставил около магазина, в который зашел, чтобы купить лимонад. Когда мальчик вернулся – дорогостоящей вещи уже не было.
В Октябрьске молодой человек украл дорогой велосипед у подростка
По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Использование заведомо подложного документа».
Самарец воспользовался "липовым" больничным листом и попал под уголовное дело
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 3 единицы техники.
На улице Клубничной в селе Малая Царевщина горела частная баня на площади 60 квадратных метров
Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары.
В Самаре в газонах на улице Красноармейской крышки канализационных люков раскрасили как футбольный мяч
Пензенец сообщил, что его автомобиль Land Rover 2014 года выпуска стоимостью 1 млн. 800 тыс. рублей, похитили неизвестные лица.
Тольяттинец угнал Land Rover у пензенца
Отказ от прохождения медосвидетельствования послужил поводом для возбуждения уголовного дела.
В Самаре, лишенный прав водитель, попался пьяным за рулем
В настоящее время в отношении рыбака возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В Елховском районе мужчина незаконно ловил сетью карпа на территории рыбного хозяйства
сегодня  Понедельник, 7 августа, 02:55
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/08:
USD 60.33
-0.42
EUR 71.69
-0.26
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре в газонах на улице Красноармейской крышки канализационных люков раскрасили как футбольный мяч

6 августа 2017 15:12
582
Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары.
«Самарские коммунальные системы» тоже готовятся к чемпионату мира по футболу. Помимо глобального строительства водоводов к стадиону компания проводит благоустройство территорий, прилегающих к своим объектам, устанавливает малые архитектурные формы, обустраивает газоны и цветники.

Причем ко всем своим работам работники СКС стараются добавить элементы, которые будут напоминать о любимом виде спорта и приближающемся празднике мирового футбола.

На днях в газонах на улице Красноармейской появились новые крышки канализационных люков. Они раскрашены, как футбольный мяч, а горловины колодцев, для укрепления, выложены камнями. Сейчас, когда работа только начата, уже заменены 16 люков. В ближайшее время будут проведены работы по обновлению газонов. Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары, сообщает пресс-служба СКС.


Фото samcomsys.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
6 августа 2017  15:12
Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары.
В Самаре в газонах на улице Красноармейской крышки канализационных люков раскрасили как футбольный мяч
Планируется, что такие «футбольные» колодцы, но уже водопроводные, появятся в Советском и Кировском районах Самары.  Благоустройство региона
581
4 августа 2017  15:44
Видео: стройка новой авторазвязки в районе метро «Московская»
Видео: стройка новой авторазвязки в районе метро «Московская»
  Благоустройство региона
470
3 августа 2017  15:28
Работы на объекте подрядная организация планирует завершить к 30 октября 2017 года.
На площади Куйбышева отфрезеровано около 3 000 тысяч квадратных метра асфальтобетона
Работы на объекте подрядная организация планирует завершить к 30 октября 2017 года.   Благоустройство региона
330
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9154
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7312
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5698
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2017  20:10
Ремонт ванной комнаты своими руками
 Начало ремонта – это всегда кропотливое и нервное дело. Очень хочется закончить его как можно быстрее, но не всегда, получается выполнить те или иные работы... Всё в Дом
145
19 июля 2017  18:13
Преимущества мебели на заказ
Преимущества мебели на заказ
 Для того чтобы в квартире было максимально комфортно, необходимо правильно подобрать мебель. Отличное решение -  мебель в Самаре  под заказ. Всё в Дом
82
8 июля 2017  11:18
Какой обогреватель выбрать для квартиры, дома, дачи?
 Рынок отопительных приборов наполнен техникой разной эффективности. Действие одних направлено на поддержание постоянной комфортной температуры, другие с... Всё в Дом
181
Весь список
ЖКХ
3 августа 2017  16:25
В этот ремонтный сезон «Т Плюс Самара» и «ПТС» не только уже почти полностью выполнили свои обязательства, но и планируют перевыполнить их.
Программа подготовки теплотрасс к зиме в Самаре «Т Плюс» и «ПТС» выполнена на 95%
В этот ремонтный сезон «Т Плюс Самара» и «ПТС» не только уже почти полностью выполнили свои обязательства, но и планируют перевыполнить их.  ЖКХ
250
3 августа 2017  12:54
В Самарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
В Самарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
Все мероприятия выполняются в соответствии с ранее утверждёнными графиками. ЖКХ
256
28 июля 2017  12:30
«Т Плюс Самара» и «Предприятие тепловых сетей» значительно увеличили объемы перекладки теплотрасс города
«Т Плюс Самара» и «Предприятие тепловых сетей» значительно увеличили объемы перекладки теплотрасс города
В течение лета 2017 года этот показатель достигнет 40 км. ЖКХ
220
Весь список

Экология
6 августа 2017  11:33
Почти половина россиян не доверяет прогнозам погоды
Почти половина россиян не доверяет прогнозам погоды
Исследование провел ВЦИОМ. Экология
227
3 августа 2017  10:58
В Богатовском районе фирма сваливала отходы на плодородную почву
В Богатовском районе фирма сваливала отходы на плодородную почву
В отношении руководителя возбуждено уголовное дело. Экология
229
28 июля 2017  13:46
В Саратовской области проверят информацию о загрязнеении Волги нефтепродуктами
В Саратовской области проверят информацию о загрязнении Волги нефтепродуктами
По сообщению очевидца, черная субстанция не отмывалась и пахла мазутом. Экология
197
Весь список


Видео
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
6969
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1266
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
4948
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1689
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2671
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
2656
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2141
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1938
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1538
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1695
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5186
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6138
Весь список

Мероприятия
Впервые в Самаре состоится открытый легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"
В Самаре пройдет отборочный этап международного танцевального фестиваля «ТЕАМКА - 2017» (Уточненное)
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для условно осужденных
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Шмидта Мерседес влетел в лоб Шевроле Нива

150

Из самарского Ботанического сада хотят сделать парк?

33

В Самаре, лишенный прав водитель, попался пьяным за рулем

21
за неделю

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2487

Дюжина губернаторов готовится к отставке?

2309

В Новокуйбышевске самарец выловил огромного сома

2231
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда