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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре уже установили 9 световых фонтанов

22 декабря 2016 09:48
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Город завершают украшать к Новому году.
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До нового года осталось 10 дней. В Самаре завершается работа по праздничному украшению города. В этот раз на улицах будет гораздо больше праздничной иллюминации.

Уже установили 9 световых фонтанов, больше 2-х тысяч светодинамических композиций, консолей и подвесов. И на фасадах домов появились цветные гирлянды. Сейчас ими украшают деревья на улицах, в парках и скверах. Светодиодные гирлянды сделаны из особой резины на каучуковой основе, а потому не боятся ни холода, ни воды.

Первоначальный план уже выполнен. Но гирлянды, общая длина которых более 120 километров, еще остались, поэтому работы будут продолжаться до конца недели. Включают гирлянды одновременно с уличным освещением - около 5-ти вечера, выключают - в половине девятого утра, пишет ТРК «Терра».

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Комментарии



Благоустройство региона
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В Самаре уже установили 9 световых фонтанов
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