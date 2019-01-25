В Самаре утвердили документ по продлению Авроры до Ново-Садовой
25 января 2019 16:03
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Улицу Авроры планируется продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой. Дорога будет проходить вдоль Ботанического сада. Таким образом, после реализации данного проекта в городе появится еще один поперечник,соединяющий две главные городские дороги.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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