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В Самаре установят стелу в память о первом российском газопроводе Куйбышев-Бугуруслан
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В Самаре установят стелу в память о первом российском газопроводе Куйбышев-Бугуруслан

25 ноября 2017 16:05
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Стела символизирует газовый факел.
Памятник будет посвящен строительству первого магистрального газопровода Куйбышев-Бугуруслан в 1942-1943 годах, сообщает samara.ru. Этот газопровод, протяженностью 142 километра был первым в стране.

Автор проекта - архитектор Татьяна Журавлева. По ее замыслу, стела символизирует газовый факел. Ночью и вечером стела будет подсвечиваться. Место установки - перекресток Юных Пионеров и Советской. Ориентировочное время открытия -2018 год.




Фото:  samara.ru
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Комментарии



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