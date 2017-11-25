В Самаре установят стелу в память о первом российском газопроводе Куйбышев-Бугуруслан
25 ноября 2017 16:05
223
Автор проекта - архитектор Татьяна Журавлева. По ее замыслу, стела символизирует газовый факел. Ночью и вечером стела будет подсвечиваться. Место установки - перекресток Юных Пионеров и Советской. Ориентировочное время открытия -2018 год.
Фото: samara.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
25 ноября 2017 16:05
Стела символизирует газовый факел. Благоустройство региона
222
24 ноября 2017 11:05
Это единственный памятник общественному деятелю в России. Благоустройство региона
450
23 ноября 2017 15:30
Кроме дорожных работ на плотине был произведен ремонт шлюзов. Благоустройство региона
422
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
38
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10600
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7597
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
221
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
139
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
228
ЖКХ
24 ноября 2017 14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
297
23 ноября 2017 17:30
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет. ЖКХ
275
21 ноября 2017 16:00
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в... ЖКХ
366
Экология
24 ноября 2017 12:39
В ходе прокурорской проверки выявлено 34 подобных объекта. Экология
160
23 ноября 2017 16:44
От уборки жилья зависит его внешний вид. Находиться в чистом помещении не только приятно, но и необходимо для здоровья. Экология
62
22 ноября 2017 11:39
Синоптики обещают понижение температуры к концу недели. Экология
1682
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4794
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1691
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8569
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2407
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9738
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2794
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1413
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1403
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1745
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1633
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1369
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3000
Мероприятия