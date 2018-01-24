В Самаре установят 611 новых дорожных камер
24 января 2018 19:57
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Конкурс организовывает ГКУ Самарской области «Безопасный регион». Максимальная стоимость контракта – 852 млн рублей. Выбранный подрядчик должен будет установить в нашем городе 611 дорожных камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Подрядчик также будет обслуживать эти камеры и фиксировать нарушения до конца 2019 года.
Известны адреса, где планируется установить новые камеры. Часть камер будет фиксировать такие нарушения, как проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на запрещенный сигнал светофора, а также выезд на полосу встречного движения и движение по обочине. Эти нарушения будут фиксировать камеры, размещенные на следующих перекрестках:
ул.Ново-Садовая, ул. Самарская и ул. Полевая
ул.Ново-Садовая и ул. Первомайская
ул.Ново-Садовая и ул. Осипенко
ул.Ново-Садовая и ул. Челюскинцев
ул.Ново-Садовая и Сев.Восточная маг.
ул.Ново-Садовая и ул. Соколова
ул.Ново-Садовая и пр.Ленина
ул.Ново-Садовая и пр.Масленикова
ул.Ново-Садовая и ул. Лейтенанта Шмидта
ул.Ново-Садовая и ул.Новомайская
ул.Ново-Садовая район больницы им. Ерошевского
ул.Ново-Садовая и ул. Академика Платонова
ул.Ново-Садовая и ул.Сов.Армии
ул.Ново-Садовая и ул.22 Партсъезда
ул.Ново-Садовая район дома 198в
ул.Ново-Садовая и ул.Шверника
ул.Ново-Садовая район дома 317а
ул.Ново-Садовая и ул.Ново-Вокзальная
ул.Ново-Садовая и ул.Аминева
ул.Ново-Садовая и ул.Губанова
ул.Ново-Садовая район дома 361
ул.Ново-Садовая район дома 389а
ул.Ново-Садовая, ул. Демократическая и пр.Кирова
ул. Демократическая и ул. Ташкентская
ул. Демократическая и ул. Арена 2018
ул. Арена 2018 и Волжского шоссе
ул. Арена 2018 и ул. Дальняя
Московское шоссе и ул. Мичурина
Московское шоссе и ул.Коммунистическая
Московское шоссе и ул.Киевская
Московское шоссе, ул. Гагарина и ул. Луначарского
Московское шоссе и пр.Масленикова
Московское шоссе и ул.Революционная
Московское шоссе и ул. 4-й проезд
Московское шоссе и ул. Авроры
Московское шоссе район дома 23
Московское шоссе, ул. Санфировой и ул. Потапова
Московское шоссе и ул. Сов.Армии
Московское шоссе и ул.22 Партсъезда
Московское шоссе и ул. Жигулевская
Московское шоссе и ул.Ново-Вокзальная
Московское шоссе и пр. Кирова
Московское шоссе и ул.Г.Димитрова
Московское шоссе и ул.З.Космодемьянской
Московское шоссе и ул. Ташкентская
Московское шоссе и ул. Дальняя
Московское шоссе и ул.Алма-Атинская
Московское шоссе, Ракитовское шоссе и Волжское шоссе
Московское шоссе 18км. Район дома 8
Московское шоссе 19км. Район дома 1б
Московское шоссе 19км. И ул. Совхозная
Московское шоссе 19км. И ул. Банная
Московское шоссе 19км. И ул. 4-й квартал
Московское шоссе 19км. И ул. 1-й квартал
Московское шоссе 20км. Район дома 75
Красноглинское шоссе и ул. Ногина
Красноглинское шоссе (остановка Дома ЭМО)
ул. Венцека – ул. Максима Горького
ул. Стара-Загора и ул. Г.Димитрова
ул. Жигули (район ЗАО «Электрощит»)
пр. Кирова и ул. Молодежная
ул. Некрасовская и ул. М.Горького
ул. Осипенко и ул.Мичурина
ул. Губанова и ул.Солнечная
ул. Ново-Вокзальная и ул. Фадеева
ул. Спортивная и ул. Красноармейская
пр. Ленина и ул. Полевая
ул.Первомайская и ул.Молодогвардейская
ул. Солнечная и ул. 9-ая просека
Часть камер будет фиксировать другие нарушения, такие как выезд на встречную полосу, проезд по обочине и превышение скорости.
Камеры, фиксирующие данные нарушения, будут установлены по следующим адресам:
ул. Ново-Садовая район дома 11
ул. Ново-Садовая район дома 25
ул. Ново-Садовая район дома 24
ул. Ново-Садовая район дома 157
ул. Ново-Садовая район дома 126
ул. Ново-Садовая район дома 271
ул. Ново-Садовая (район Загородного парка, в направлении от ул. Сов. Армии)
ул. Ново-Садовая район дома 222
ул. Ново-Садовая район дома 329
ул. Ново-Садовая район дома 349а
ул. Ново-Садовая район дома 381
участок Московского шоссе от лит Д к28Б до д. 17
Московского шоссе района дома 77
участок Московского шоссе от Ракитовского шоссе до 18 км д.10
участок Московского шоссе от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова
Московское шоссе района дома 316
участок Московского шоссе от 16 км. До 17 км. Д. 2
участок Московского шоссе от 18 км. Д.20 до 19 км. Д.1б
участок Московского шоссе от ул. 4-й квартал до ул. 1-й квартал
участок Московского шоссе от 22 км. Д.1а до 23 км. Д.28а
Красноглинского шоссе 31 км.
Красноглинского шоссе (в районе ул. 1-й проезд)
Красноглинского шоссе (в районе ул. Полтавской)
ул. Ташкентская район дома 222
ул. Ташкентская район дома 208
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
участок пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежной
участок пр. Кирова от ул. Молодежной до Московского шоссе
дублер Московского шоссе участок от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова слева
дублер Московского шоссе участок от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Г.Димитрова до ул. З.Космодемьянской слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Г.Димитрова до ул. З.Космодемьянской справа
дублер Московского шоссе участок от ул. З.Космодемьянской до ул. Ташкентская слева
дублер Московского шоссе участок от ул. З.Космодемьянской до ул. Ташкентская справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Ташкентская до ул. Дальняя слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Ташкентская до ул. Дальняя справа
Место размещения устройств автоматической фотовидеофиксации в городском округе Самара.
дублер Московского шоссе участок от ул. Дальняя до ул. Алма-Атинская слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Дальняя до ул. Алма-Атинская справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Алма-Атинская до Ракитовского шоссе слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Алма-Атинская до Ракитовского шоссе справа
дублер Московского шоссе участок от Ракитовского шоссе до подъезда к ТЦ «Метро» слева
дублер Московского шоссе участок от Ракитовского шоссе до подъезда к ТЦ «Метро» справа
дублер Московского шоссе участок от подъезда к ТЦ «Метро» до ул. Банная слева
дублер Московского шоссе участок от подъезда к ТЦ «Метро» до ул. Банная справа
дублер Московского шоссе участок от ул. Банная до ул. 1-й квартал слева
дублер Московского шоссе участок от ул. Банная до ул. 1-й квартал справа
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»
участок Московского шоссе от 19 км. Д.1 «Б» до ул. Совхозная
участок Московского шоссе от ул. Совхозная до 19 км. Д.1 «Б»
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Комментарии
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