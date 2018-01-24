В Самаре установят 611 новых дорожных камер

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Конкурс организовывает ГКУ Самарской области «Безопасный регион». Максимальная стоимость контракта – 852 млн рублей. Выбранный подрядчик должен будет установить в нашем городе 611 дорожных камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Подрядчик также будет обслуживать эти камеры и фиксировать нарушения до конца 2019 года.Известны адреса, где планируется установить новые камеры. Часть камер будет фиксировать такие нарушения, как проезд перекрестка и пересечение стоп-линии на запрещенный сигнал светофора, а также выезд на полосу встречного движения и движение по обочине. Эти нарушения будут фиксировать камеры, размещенные на следующих перекрестках:ул.Ново-Садовая, ул. Самарская и ул. Полеваяул.Ново-Садовая и ул. Первомайскаяул.Ново-Садовая и ул. Осипенкоул.Ново-Садовая и ул. Челюскинцевул.Ново-Садовая и Сев.Восточная маг.ул.Ново-Садовая и ул. Соколоваул.Ново-Садовая и пр.Ленинаул.Ново-Садовая и пр.Маслениковаул.Ново-Садовая и ул. Лейтенанта Шмидтаул.Ново-Садовая и ул.Новомайскаяул.Ново-Садовая район больницы им. Ерошевскогоул.Ново-Садовая и ул. Академика Платоноваул.Ново-Садовая и ул.Сов.Армииул.Ново-Садовая и ул.22 Партсъездаул.Ново-Садовая район дома 198вул.Ново-Садовая и ул.Шверникаул.Ново-Садовая район дома 317аул.Ново-Садовая и ул.Ново-Вокзальнаяул.Ново-Садовая и ул.Аминеваул.Ново-Садовая и ул.Губановаул.Ново-Садовая район дома 361ул.Ново-Садовая район дома 389аул.Ново-Садовая, ул. Демократическая и пр.Кироваул. Демократическая и ул. Ташкентскаяул. Демократическая и ул. Арена 2018ул. Арена 2018 и Волжского шоссеул. Арена 2018 и ул. ДальняяМосковское шоссе и ул. МичуринаМосковское шоссе и ул.КоммунистическаяМосковское шоссе и ул.КиевскаяМосковское шоссе, ул. Гагарина и ул. ЛуначарскогоМосковское шоссе и пр.МаслениковаМосковское шоссе и ул.РеволюционнаяМосковское шоссе и ул. 4-й проездМосковское шоссе и ул. АврорыМосковское шоссе район дома 23Московское шоссе, ул. Санфировой и ул. ПотаповаМосковское шоссе и ул. Сов.АрмииМосковское шоссе и ул.22 ПартсъездаМосковское шоссе и ул. ЖигулевскаяМосковское шоссе и ул.Ново-ВокзальнаяМосковское шоссе и пр. КироваМосковское шоссе и ул.Г.ДимитроваМосковское шоссе и ул.З.КосмодемьянскойМосковское шоссе и ул. ТашкентскаяМосковское шоссе и ул. ДальняяМосковское шоссе и ул.Алма-АтинскаяМосковское шоссе, Ракитовское шоссе и Волжское шоссеМосковское шоссе 18км. Район дома 8Московское шоссе 19км. Район дома 1бМосковское шоссе 19км. И ул. СовхознаяМосковское шоссе 19км. И ул. БаннаяМосковское шоссе 19км. И ул. 4-й кварталМосковское шоссе 19км. И ул. 1-й кварталМосковское шоссе 20км. Район дома 75Красноглинское шоссе и ул. НогинаКрасноглинское шоссе (остановка Дома ЭМО)ул. Венцека – ул. Максима Горькогоул. Стара-Загора и ул. Г.Димитроваул. Жигули (район ЗАО «Электрощит»)пр. Кирова и ул. Молодежнаяул. Некрасовская и ул. М.Горькогоул. Осипенко и ул.Мичуринаул. Губанова и ул.Солнечнаяул. Ново-Вокзальная и ул. Фадееваул. Спортивная и ул. Красноармейскаяпр. Ленина и ул. Полеваяул.Первомайская и ул.Молодогвардейскаяул. Солнечная и ул. 9-ая просекаЧасть камер будет фиксировать другие нарушения, такие как выезд на встречную полосу, проезд по обочине и превышение скорости.Камеры, фиксирующие данные нарушения, будут установлены по следующим адресам:ул. Ново-Садовая район дома 11ул. Ново-Садовая район дома 25ул. Ново-Садовая район дома 24ул. Ново-Садовая район дома 157ул. Ново-Садовая район дома 126ул. Ново-Садовая район дома 271ул. Ново-Садовая (район Загородного парка, в направлении от ул. Сов. Армии)ул. Ново-Садовая район дома 222ул. Ново-Садовая район дома 329ул. Ново-Садовая район дома 349аул. Ново-Садовая район дома 381участок Московского шоссе от лит Д к28Б до д. 17Московского шоссе района дома 77участок Московского шоссе от Ракитовского шоссе до 18 км д.10участок Московского шоссе от пр. Кирова до ул. Г.ДимитроваМосковское шоссе района дома 316участок Московского шоссе от 16 км. До 17 км. Д. 2участок Московского шоссе от 18 км. Д.20 до 19 км. Д.1бучасток Московского шоссе от ул. 4-й квартал до ул. 1-й кварталучасток Московского шоссе от 22 км. Д.1а до 23 км. Д.28аКрасноглинского шоссе 31 км.Красноглинского шоссе (в районе ул. 1-й проезд)Красноглинского шоссе (в районе ул. Полтавской)ул. Ташкентская район дома 222ул. Ташкентская район дома 208автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»участок пр. Кирова от Московского шоссе до ул. Молодежнойучасток пр. Кирова от ул. Молодежной до Московского шосседублер Московского шоссе участок от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова слевадублер Московского шоссе участок от пр. Кирова до ул. Г.Димитрова справадублер Московского шоссе участок от ул. Г.Димитрова до ул. З.Космодемьянской слевадублер Московского шоссе участок от ул. Г.Димитрова до ул. З.Космодемьянской справадублер Московского шоссе участок от ул. З.Космодемьянской до ул. Ташкентская слевадублер Московского шоссе участок от ул. З.Космодемьянской до ул. Ташкентская справадублер Московского шоссе участок от ул. Ташкентская до ул. Дальняя слевадублер Московского шоссе участок от ул. Ташкентская до ул. Дальняя справаМесто размещения устройств автоматической фотовидеофиксации в городском округе Самара.дублер Московского шоссе участок от ул. Дальняя до ул. Алма-Атинская слевадублер Московского шоссе участок от ул. Дальняя до ул. Алма-Атинская справадублер Московского шоссе участок от ул. Алма-Атинская до Ракитовского шоссе слевадублер Московского шоссе участок от ул. Алма-Атинская до Ракитовского шоссе справадублер Московского шоссе участок от Ракитовского шоссе до подъезда к ТЦ «Метро» слевадублер Московского шоссе участок от Ракитовского шоссе до подъезда к ТЦ «Метро» справадублер Московского шоссе участок от подъезда к ТЦ «Метро» до ул. Банная слевадублер Московского шоссе участок от подъезда к ТЦ «Метро» до ул. Банная справадублер Московского шоссе участок от ул. Банная до ул. 1-й квартал слевадублер Московского шоссе участок от ул. Банная до ул. 1-й квартал справаавтодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»автодорога «Урал» – аэропорт «Курумоч»участок Московского шоссе от 19 км. Д.1 «Б» до ул. Совхознаяучасток Московского шоссе от ул. Совхозная до 19 км. Д.1 «Б»