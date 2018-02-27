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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре установка освещения на Красноглинском шоссе откладывается

27 февраля 2018 18:55
89
Пока ни одна компания не изъявила желание выполнить эти работы.
В Самаре подвели итоги торгов на установку освещения Красноглинского шоссе. Ни одна компания не изъявила желание выполнить эти работы. Даже несмотря на внушительную сумму контракта — 96,6 миллиона рублей, сообщает 63.ru.

Электронный аукцион признали несостоявшимся.

Освещение должны установить на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Работы днужно выполнить до 31 октября 2018 года. В марте подрядчик должен приступить к подготовительным работам. В мае специалистам необходимо начать строительство линий наружного освещения.

Пока в Минтрансе есть время на проведение еще одного конкурса и выбора подрядчика.







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Комментарии



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