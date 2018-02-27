В Самаре установка освещения на Красноглинском шоссе откладывается
27 февраля 2018 18:55
89
Электронный аукцион признали несостоявшимся.
Освещение должны установить на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Работы днужно выполнить до 31 октября 2018 года. В марте подрядчик должен приступить к подготовительным работам. В мае специалистам необходимо начать строительство линий наружного освещения.
Пока в Минтрансе есть время на проведение еще одного конкурса и выбора подрядчика.
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Комментарии
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