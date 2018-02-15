В Самаре улицу Ташкентскую частично перекроют на несколько месяцев

220

Дорога будет перекрыта для устранения недостатков проезжей части, связанной с высотой трамвайных рельсов. Транспорт при этом будет ездить по левой полосе. Ориентировочно ограничение движения будет действовать до мая 2018 года.Также Артем Кудашев напомнил автомобилистам о правиле проезда данного перекрестка: при движении из города для поворота на Ташкентскую с Московского шоссе нужно сначала выезжать на улицу Дальнюю, а затем поворачивать налево. При движении в направлении «в город» нужно вначале поворачивать на улицу Зои Космодемьянской. К сожалению, здесь автомобилисты часто при повороте с Московского шоссе на Ташкентскую нарушают ПДД. Хотя на этом перекрестке стоят знаки «Движение прямо».