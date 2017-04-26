В Самаре улицу Самарскую отмыли с шампунем

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Дорогу обработали моющим средством, и через 20 минут смыли водой.Если шампунь хорошо себя зарекомендует, горвласти рассмотрят вопрос закупки этого средства в больших объемах.– Это средство разработано по заказу властей региона. Перед нами стояла задача сделать аналог импортного шампуня, который используют в Москве. От нас требовали за счет новых технологий минимизировать воздействие на окружающую среду и кардинально снизить его стоимость. В отличие от других российских шампуней мы не используем красители, отдушки, наше средство разлагается в течение полусуток после нанесения. Его даже можно не смывать, – пояснил руководитель компании-разработчика химического средства Виталий Сахабиев.В случае удачного эксперимента этот шампунь будут использовать практически на всех улицах города. Пока же городские магистрали готовят для мытья обычной водой.Фото Оксана Банина/63.ru