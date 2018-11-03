Я нашел ошибку
Главные новости: 
Концерн
В России запустили реактор первой в мире плавучей АЭС
Отмечается, что из-за возможного сдвига ландшафтных границ на север людям, живущим в зоне вечной мерзлоты, придётся реконструировать свои дома. Жителям южных регионов понадобится сильное орошение для сельского хозяйства.
Учёный назвал последствия глобального потепления для России
Могила Петра Алабина находится на территории Иверского женского монастыря.
Ради берегоукрепления в Самаре вскрыли могилу Петра Алабина
Журналисты заметили, что во время ответа на данный вопрос лицо Джона Хантсмана стало мрачнее обычного.
Посол США в РФ рассказал, что его удивляет в россиянах
Обсудили направления развития двусторонних отношений между Самарской областью и Южной Кореей.
Дмитрий Азаров провел переговоры с послом Южной Кореи в России
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей Начата доследственная проверка по факту трагедии.
В Самарской области на пожаре погибли трое маленьких детей
Перевозчики потребовали заблокировать BlaBlaCar‍ в России
Перевозчики потребовали заблокировать BlaBlaCar‍ в России
сегодня  Суббота, 3 ноября, 15:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/11:
USD 65.58
-0.07
EUR 74.99
0.41
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой

3 ноября 2018 12:11
147
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
 Готов проект планировки.

Проект планировки территории для продления улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой готов. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

— Мы видим перспективу в этом проекте. Но нужно понимать, что взяться за этот проект мы сможем позднее. Сейчас в приоритете магистраль Центральная и мост через Волгу в районе Климовки, — сказал Иван Пивкин.

Сейчас улица Авроры проходит через Железнодорожный, Советский и Октябрьский районы города. Свое начало она берет от Южного шоссе и заканчивается на кольце на Московском шоссе, в районе Центрального автовокзала. Посмотрите наш репортаж о том, чем живет сейчас эта улица и с какими проблемами сталкиваются местные жители.

Новая дорога пройдет вдоль частного сектора и Ботанического сада. Продление Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой могут увязать с планами по строительству развязки на пересечении Московского шоссе с улицами Авроры и Революционной. Архитекторы предложили продлить дорогу до Волжского проспекта, пишет 63.ру.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
3 ноября 2018  12:11
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
В Самаре ул. Авроры продлят от Московского шоссе до Ново-Садовой
  Готов проект планировки. Благоустройство региона
146
1 ноября 2018  17:58
Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.
Магистраль «Центральную» начнут строить в 2019 году
 Строительство разобьют на несколько этапов. Первый этап предполагает строительство дороги на участке от Ракитовского шоссе до обводной дороги.   Благоустройство региона
4227
1 ноября 2018  13:29
Рынок мебели «Самоделкин» на Ташкентской демонтируют
Рынок мебели «Самоделкин» на Ташкентской демонтируют
Собственник объекта планирует вернуть его в следующем году после реконструкции улицы. Благоустройство региона
281
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
29 октября 2018  22:03
Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
 На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат.  Капитальный ремонт в Самаре
168
15 октября 2018  22:04
Покупка стиральной машины полуавтомат
Покупка стиральной машины полуавтомат
 Когда стиральная машина приходит в негодность, наступает время покупки новой стиральной машины.  Капитальный ремонт в Самаре
424
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2789
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
1332
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1202
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
531
Весь список
ЖКХ
2 ноября 2018  11:13
Такие приборы используются в поликлиниках, больницах, детских садах и школах – везде, где собирается большое количество людей. Они не оказывают негативного влияния, их режим настроен на постоянную безопасную работу.
Ударим ультрафиолетом по болезням: в центрах обслуживания клиентов «РКС-Самара» работают рециркуляторы обеззараживающие воздух
Такие приборы используются в поликлиниках, больницах, детских садах и школах – везде, где собирается большое количество людей. Они не... ЖКХ
181
1 ноября 2018  10:57
Улица Алма-Атинская в Самаре открыта для движения автотранспорта
Улица Алма-Атинская в Самаре открыта для движения автотранспорта
На Главном Безымянском коллекторе специалисты «РКС-Самара» завершили ремонтные работы. ЖКХ
294
31 октября 2018  17:42
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.
С последствиями повреждения водопроводной трубы на Заводском шоссе В Самаре планируют справиться к утру 1 ноября
Порыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части.  ЖКХ
322
Весь список

Экология
24 октября 2018  14:55
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.
Определен региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области
С 1 января 2019 года регоператор начнет работать на территории Самарской области.   Экология
382
24 октября 2018  13:48
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
В Самарской области подсчитали барсуков фотоловушками
Работы проводились с 1 мая по 30 июня. Экология
322
24 октября 2018  13:05
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
70 школ Самарской области участвуют в экопросветительской программе “Лесомания”
Победителями станут 10 школьников в каждой возрастной категории. Экология
202
Весь список


Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
577
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
681
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
660
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
678
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
639
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
1247
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
968
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1344
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1406
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2526
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1915
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
2086
Весь список

Мероприятия
В Сызрани двухдневный обучающий семинар проведет спортсмен и актер Олег Тактаров
Большой этнографический диктант написали в Самарской области
В Самаре откроют мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные