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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре состоялся флешмоб в поддержку проекта благоустройства сквера"Речников"

11 февраля 2018 09:49
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В Самаре состоялся флешмоб в поддержку проекта благоустройства сквера
Ребята провели мероприятие на Сухой Самарке.

В Куйбышевском районе (Сухая Самарка) состоялся флешмоб в поддержку проекта благоустройства сквера"Речников". Об этом сообщает в твиттере администрация Куйбышевского района.
Ребята надеются, что благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» их излюбленное место отдыха преобразится.
 
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Комментарии



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