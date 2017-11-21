В Самаре собираются отремонтировать Центральный телеграф за почти 38 млн рублей
21 ноября 2017 13:12
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В столице губернии ищут подрядчика, который возьмется за капитальный ремонт Центрального телеграфа на улице Красноармейской, 17. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Собираются отремонтировать стены, проемы, вход в подвал, укрепить кирпичную кладку, сделать карниз, монолитный пояс и парапет. Кроме того, в порядок приведут кровлю и фасад. Площадку крыльца собираются облицевать. Займутся и барельефами и колоннами.
На все работы планируют потратить 37,8 млн рублей. С подрядчиком определятся с помощью электронного аукциона. Он пройдет 11 декабря.
Здание телеграфа – объект культурного наследия. Оно построено в начале 30-ых годов прошлого века, пишет "КП-Самара".
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