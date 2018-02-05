В Самаре сносят незаконные гаражи вблизи насосных станций подкачки

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Подобные объекты есть почти в каждом дворе многоэтажных домов. С помощью этих станций вода подается на верхние этажи, т.к. давления в водоводах хватает лишь на доставку воды на уровень 5-6 этажа.Подобные объекты имеют санитарно-защитную зону. В этой зоне нельзя устанавливать гаражи, парковать автомобили или устанавливать постройки. Но подобные запреты нарушаются довольно часто. Объекты вблизи НСП повышают риск попадания в питьевую воду загрязняющих и опасных веществ. Кроме того, увеличивается время ремонта, если происходит авария на трубах, которые подают воду к станции.В прошлом году вместе с администрациями внутригородских районов и полицией проводилась работа по ликвидации незаконных построек в охранной зоне НСП. Было убрано 20 гаражей и 3 голубятни. В этом году работы продолжатся. В планах ликвидация 12 незаконных строений, расположенных в Советском и Кировском районах.