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Не меньшее внимание уделяется торговым объектам, которые хоть и работают на законных основаниях, но находятся в ветхом, удручающем состоянии. Проводятся разъяснительные беседы с собственниками, побуждающие привести торговые точки в надлежащий вид.
В Самаре сносят нелегальные торговые павильоны в Октябрьском и Промышленном районах
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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре сносят нелегальные торговые павильоны в Октябрьском и Промышленном районах

26 июля 2018 19:36
59
Не меньшее внимание уделяется торговым объектам, которые хоть и работают на законных основаниях, но находятся в ветхом, удручающем состоянии. Проводятся разъяснительные беседы с собственниками, побуждающие привести торговые точки в надлежащий вид.
Сегодня снос нелегальных торговых павильонов производился в Октябрьском и Промышленном внутригородских районах. Темпы работ по ликвидации на городских территориях несанкционированных торговых точек – ларьков, павильонов, тонаров - не снижаются и после завершения мундиаля.

Напомним, только за прошлый год в рамках подготовки к событию мирового масштаба в Самаре было вывезено 334 незаконных объекта потребительского рынка, многие из которых находились на гостевых маршрутах. И сейчас эта работа продолжается во всех внутригородских районах. Обратить на нее особое внимание поручила Глава г. о. Самара Елена Лапушкина. Ведь размещение торговых точек без соответствующих правоустанавливающих документов не только ухудшает внешний облик города, но и может приводить к возникновению антисанитарии.

При выявлении незаконных нестационарных объектов торговли должностными лицами районных администраций составляются акты. Владельцев таких самовольно установленных конструкций призывают в добровольном порядке принять меры к вывозу объекта собственными силами и за свой счет. В противном случае это сделает подрядная организация. Киоски отправляются на хранение. Проходит административное разбирательство. Забрать свое имущество собственник бизнеса сможет только после того, как возместит убытки, понесенные муниципальным районом, причем не только в результате сноса и вывоза объекта, но и хранения. Сумма рассчитывается, исходя из срока хранения на спецплощадке, и площади, занимаемой объектом торговли. Также собственнику необходимо предоставить документы на свое имущество.

Все субъекты предпринимательской деятельности при размещении объекта потребительского рынка и организации торговой деятельности обязаны соблюдать нормы действующего законодательства, в том числе земельного. Объекты, не имеющие правоустанавливающих документов на занимаемые земельные участки, считаются несанкционированными и подлежат ликвидации в установленном законом порядке. Специалисты районных администраций тщательно проверяют принадлежность земельных участков, устанавливают владельцев, а в случае выявления нарушения законодательства накладывают штраф.

Эффективность работы в этом направлении зависит и от активности горожан.

«Наша общественность не снижает активности и сейчас, после того, как Чемпионат мира по футболу завершился. Например, жители дома № 310 по Московскому шоссе и близлежащих домов озадачились законностью нахождения киоска в их дворе. Мы совместно с инициативной группой организовали рейды. Убедились в отсутствии документов на торговый объект. На заседании координационного совета определили план работ. Если есть замечания граждан, обязательно последует оперативная реакция. Налажено конструктивное взаимодействие горожан с районной администрацией», - заверил управляющий микрорайоном «Приволжский-5» Олег Сарайкин.

Продуктовый тонар по вышеуказанному адресу располагался много лет. Собственники менялись. Но теперь срок действия договора закончился. Однако владелец бизнеса хоть и прекратил торговлю в мае текущего года, но не поспешил вывезти незаконно стоящий павильон и освободить земельный участок. В присутствии жителей и представителей Администрации Промышленного внутригородского района к сносу объекта сегодня приступила подрядная организация.

«Мы рады, что киоск сносится, потому что местные жители хотели бы продолжить благоустройство двора. У нас уже оборудована добротная детская площадка, устроены цветники, нам выделяли саженцы деревьев, сейчас завезли чернозем. И вместо старого, да еще незаконного павильона предлагаем установить красивую беседку для отдыха, озеленить территорию. Мы признательны, что наши просьбы не остаются без ответа», - рассказала житель дома № 310 по Московскому шоссе Светлана Колосова.

«Территории должны развиваться. Сейчас ведутся активные работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Просьбы жителей обязательно учитываются. В связи с этим работа по выявлению и сносу незаконных объектов не останавливается. В прошлом году в Промышленном районе было демонтировано 97 торговых павильонов. А только за истекший период этого года вывезли уже сотню таких объектов», - пояснил заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района г. о. Самара Олег Петренко.

Со следующей недели начнут благоустраивать и улицу Челюскинцев в границах улицы Ново-Садовая и проспекта Ленина – по нечетной стороне. Подготовительные работы уже стартовали. Здесь также произведен снос незаконно установленного киоска, в котором торговали овощами и фруктами. И эта работа будет продолжена. Подрядная организация действует в рамках контракта, заключенного с МБУ «Перспектива». С начала этого года в Октябрьском районе ликвидировали около 40 нелегальных торговых точек.

«С демонтажом киосков, у которых нет фундамента, справляемся достаточно быстро – в течение двадцати минут павильон поднимаем и вывозим на спецплощадку, где он находится на ответственном хранении. Если есть фундамент, то задействуется техника большей грузоподъемности, экскаватор, гидромолот», - констатирует заместитель директора организации-подрядчика Александр Гришин.

Территория будет благоустроена в рамках программы «Комфортная городская среда». Это общественное пространство – в числе лидеров народного голосования.

«Комплекс работ согласован с жителями. Участок бульвара преобразится к 1 сентября. Здесь будут газоны, клумбы, как и по четной стороне улицы Челюскинцев. Вместо деформированных тротуаров появятся комфортные – большая пешеходная зона, чтобы людям было удобно передвигаться, ведь рядом находится поликлиника № 9. Подпорная стена возле учреждения здравоохранения также будет отремонтирована», - прокомментировала заместитель Главы Администрации Октябрьского внутригородского района г. о. Самара Марина Кришталь.

Не меньшее внимание уделяется торговым объектам, которые хоть и работают на законных основаниях, но находятся в ветхом, удручающем состоянии. Проводятся разъяснительные беседы с собственниками, побуждающие привести торговые точки в надлежащий вид. Иначе приходится прибегать к вынужденной мере – рассмотрению вопроса о расторжении действующих договоров, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



Благоустройство региона
26 июля 2018  19:36
Не меньшее внимание уделяется торговым объектам, которые хоть и работают на законных основаниях, но находятся в ветхом, удручающем состоянии. Проводятся разъяснительные беседы с собственниками, побуждающие привести торговые точки в надлежащий вид.
В Самаре сносят нелегальные торговые павильоны в Октябрьском и Промышленном районах
Не меньшее внимание уделяется торговым объектам, которые хоть и работают на законных основаниях, но находятся в ветхом, удручающем состоянии. Проводятся... Благоустройство региона
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