В Самаре снесут дома рядом с мечетью на ул. Алексея Толстого
28 ноября 2018 20:18
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В их перечень попали два дома, расположенных рядом с Самарской исторической мечетью на ул. Алексея Толстого, 61А.
Всего планируется изъять землю и квартиры в пяти домах в разных районах Самары. Это четыре квартиры в доме на ул. Лысвенской, 3 в Куйбышевском районе, по одной квартире в домах на ул. Металлистов, 35А и Советской, 87 в Кировском районе. Также изъять предполагается квартиры в доме на ул. Венцека, 18, который находится в одном квартале с Самарской исторической мечетью, и квартиры в доме на ул. Алексея Толстого, 90, расположенного напротив памятника.
Постановление городской администрации опубликовано 24 ноября 2018 года, в течение 10 дней его копия должна быть направлена собственникам квартир. Кроме того, департаменту управления имуществом Самары нужно провести оценку недвижимости, подготовить соглашение об изъятии и обсудить его условия с собственниками. В случае же, если по истечении 90 дней с момента получения проекта соглашения собственники его не подпишут, город может обратиться в суд, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: pixabay.com
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