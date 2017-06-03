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В Самаре с особняка Сурошникова отбивают старинную плитку

3 июня 2017 23:25
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Общественность отреагировала быстро.
Как пишет blog-matveev.livejournal.com, об этом 2 июня сообщила  на своей странице в Фейсбуке правозащитница и краевед Людмила Кузьмина.

Общественность отреагировала быстро.

Андрей Морозов сообщил, что «дозвонился до Филипенко (Владимир Филипенко - руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области – ред.). Он сказал, что никакого разрешения на эти работы не выдавалось, что сейчас же их специалист выедет, прекратит работы и составит акт. Теперь посмотрим, что будет на самом деле».

Чуть позже депутат самарского райсовета Оксана Ланцова сообщила, что муниципалитет пребывает в неведении по факту уничтожения плитки на объекте культурного наследия:

«Позвонила Евгению Александровичу Самарцеву (архитектору района), он сейчас пошёл к объекту. Отдел архитектуры района не в курсе». Между тем горы отбитой плитки покрыли тротуар. Пока краеведы подымали шум, кран отъехал от здания, а охранница здания сделала вид, что никаких работ не было, плитка отвалилась сама.

Новая полимерная плитка, которая видимо впоследствии украсит особняк, будет ярче, долговечней и гармоничнее. А если надстроить еще этажей пять, то и сам памятник засияет новой жизнью.

Особняк Василия Сурошникова является объектом культурного наследия федерального значения.

Особняк строился с 1909-го по 1911 год по проекту одного из крупнейших представителей русского и европейского архитектурного модерна Фёдора Шехтеля при участии самарского архитектора Александра Щербачёва. После революции в особняке находился штаб 24-й Самаро-Симбирской Железной дивизии. С 1918 по 1921 год здесь же размещался отдел изобразительного искусства со студиями, которыми руководили скульптор И.Г.Фрих-Хар и художники Г.Г.Ряжский, Н.Н.Попов, В.В.Гундобин. До 1941 года в бывшем особняке Сурошникова работал Куйбышевский музей краеведения, а в годы войны в нём жила дочь Сталина Светлана. Затем в здание въехал военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского института. До настоящего времени особняк занимало Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ. 


Фото   blog-matveev.livejournal.com
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Комментарии



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