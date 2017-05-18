В Самаре реконструкцию улицы Ташкентской из графика выбивает перенос линий электропередач

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Что готово на сегодняшний день и какой объем работ предстоит выполнить в этом сезоне?Согласно планам Минтранса дорожные работы идут на участке протяженностью 2,9 км от Московского шоссе до пересечения ул. Солнечной и ул. Димитрова.Масштабные работы подрядчик ведет на пересечении улиц Ташкентской и Демократической, здесь скоро появится путепровод длиной 90 метров с шириной проезжей части 15 метров.С запуском этого путепровода транспорт с Ташкентской поедет верхним уровнем, то есть потоки машин разделят, что по задумке проектировщиков избавит автомобилистов от пробок и заторов.Кроме того, этот участок важен тем, что соединит две главные дорожные артерии Самары Московское шоссе и ул. Демократическую (продолжающую Ново-Садовую).Автотранспорт сможет легко доезжать до улицы Солнечной, где сейчас идет активное строительство жилых многоэтажек, тупик откроется.По проекту Ташкентская должна преобразиться и стать удобной для пешеходов. Посередине проезжей части будет разделительная полоса шириной 12 метров, на ней высадят деревья и обустроят сквер. Будут на Ташкентской и тротуары, и велодорожки и места для парковок.Все работы на Ташкентской разбили на три этапа. Первый этап - строительство дороги длиной 2 км от Московского шоссе - уже закончен.Началось обустройство тротуаров. Сейчас дорога закрыта для движения. Верхний финишный слой и разметку планируется нанести к сдаче объекта.Сейчас идет второй этап реконструкции рабочие готовят дорогу к укладке асфальто -бетонного покрытия длиной 900 метров на участке от Солнечной до Димитрова. 400 метров дороги уже готовы к укладке, закончить этот участок подрядчики обещают до конца июля.Дорога шириной 13 метров будет содержать четыре полосы для движения по две в каждую сторону.Работают на объекте двести рабочих, более сотни единиц техники. Работа идет круглые сутки, но по ночам спецтехнику не запускают, чтобы не мешать людям спать.На третьем этапе реконструкции строительстве путепровода на пересечении с улицей Демократической работу немного тормозят линии электропередач. Фонари находятся над опорами будущего путепровода, чтобы перенести линии, потребуется некоторое время и отключения электричества. Схема резервного питания сейчас разрабатывается. Власти и подрядчики уверяют, что без света никого не оставят. Однако эти работы немного выбивают работы из графика.Важным для автомобилистов изменением на Демократической станет сужение проезжей части, которое произойдет уже в начале следующей недели 22 мая.Проезжая часть из города сместится на шесть метров ближе к московскому шоссе, по направлению в город сужение произойдет на целую полосу движения, которая сейчас идут из города.Подрядчик уверяет, что пробок из-за этого не будет. Для выезда по Демократической сделают объездную двухполосную дорогу длиной 130 м. Таким образом в обоих направлениях останется по две полосы для движения. Временная схема движения будет действовать два месяца.На самом путепроводе сейчас готовы две из четырех опор. После подрядчики собираются начать монтаж балок пролетного строения (будет три пролета по десять балок в каждом).Проезжать по путепроводу смогут лишь легковые автомобили.Фото: Антон Сенько