В Самаре развесят более 23 тысяч метров гирлянд
12 декабря 2017 11:06
59
В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам.
Руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что всего на территории города в этом году будет открыто 35 праздничных комплексов: на площадях, в парках и т.д. Самым крупным из них по традиции станет комплекс на площади имени Куйбышева. Там уже завершены работы по установке и украшению главной городской елки.
В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур. Параллельно на главной площади ведутся работы по обустройству двух катков. Открытие новогоднего комплекса планируется 18 декабря, пишет Самру.ру.
В праздничные дни с 26 декабря по 8 января на площади будет проходить традиционная новогодняя ярмарка. Также будет организована розничная торговля для реализации кулинарной продукции, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и других продовольственных товаров.
В настоящее время продолжается работа по украшению городских улиц новогодней иллюминацией. Всего по Самаре будет установлено 2215 световых конструкций, развешано более 23 тысяч метров гирлянд.
В новогоднюю ночь жители и гости города приглашаются на площадь Куйбышева. Там всех ожидает концертно-развлекательная программа и праздничный фейерверк.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 декабря 2017 11:06
В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур. Благоустройство региона
55
11 декабря 2017 16:11
В городе в общей сложности будет проведено 2276 праздничных мероприятий. В парках города, учреждениях образования, культуры, спорта, службах семьи и социальной... Благоустройство региона
150
10 декабря 2017 11:21
Сейчас спецмашины выравнивают ледяное покрытие. Благоустройство региона
232
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
218
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
154
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10640
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
338
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
193
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
322
ЖКХ
11 декабря 2017 11:35
На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры. ЖКХ
159
8 декабря 2017 10:57
В отношении должников принимается ряд мер. ЖКХ
406
7 декабря 2017 12:40
По состоянию на 1 декабря 2017 года общая задолженность компании составляет 496,9 млн рублей. ЖКХ
209
Экология
8 декабря 2017 12:46
Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся. Экология
393
7 декабря 2017 11:04
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают. Экология
373
6 декабря 2017 10:51
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
845
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5482
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2025
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8927
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2677
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10421
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3055
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2492
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1655
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2020
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1916
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1609
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3241
Мероприятия