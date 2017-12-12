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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре развесят более 23 тысяч метров гирлянд

12 декабря 2017 11:06
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В Самаре развесят более 23 тысяч метров гирлянд В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур.
В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур.

В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам.
Руководитель департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что всего на территории города в этом году будет открыто 35 праздничных комплексов: на площадях, в парках и т.д. Самым крупным из них по традиции станет комплекс на площади имени Куйбышева. Там уже завершены работы по установке и украшению главной городской елки.

В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур. Параллельно на главной площади ведутся работы по обустройству двух катков. Открытие новогоднего комплекса планируется 18 декабря, пишет Самру.ру.

В праздничные дни с 26 декабря по 8 января на площади будет проходить традиционная новогодняя ярмарка. Также будет организована розничная торговля для реализации кулинарной продукции, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и других продовольственных товаров.
В настоящее время продолжается работа по украшению городских улиц новогодней иллюминацией. Всего по Самаре будет установлено 2215 световых конструкций, развешано более 23 тысяч метров гирлянд.

В новогоднюю ночь жители и гости города приглашаются на площадь Куйбышева. Там всех ожидает концертно-развлекательная программа и праздничный фейерверк.
 
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Комментарии



Благоустройство региона
12 декабря 2017  11:06
В Самаре развесят более 23 тысяч метров гирлянд В настоящее время специалисты трудятся над созданием городка из ледовых скульптур.
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В Самаре ведется подготовка к предстоящим новогодним и рождественским торжествам
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