В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги
3 декабря 2017 11:19
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Говоря о храмах, участвующих в федеральном партийном проекте "Историческая память", врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что Покровский собор и католический костел имеют важнейшее значение для Самары.
"Храмы украшают наш город, — рассказал Дмитрий Азаров. — Это всегда не просто места силы, но и величественные сооружения, которые сами по себе имеют воспитательное значение. Покровский собор для меня особый, поскольку я жил с рождения на улице Некрасовской и любовался этим храмом. Как и костелом, который является жемчужиной, визитной карточкой нашего города".
На вопрос о планах восстановления еще одного архитектурного памятника — самарской хоральной синагоги — глава региона сообщил, что на частные средства уже разработан проект реставрации здания, пишет "Волга Ньюс".
Дмитрий Азаров убежден, что здание синагоги должно стать местом притяжения людей, возможно со всего мира. "Это уникальное здание, оно также является сокровищем нашего региона, — рассказал глава региона. — Я надеюсь, этот проект будет реализован, с моей стороны дополнительные усилия уже предприняты. Во многом я рассчитываю на частные инвестиции, предпосылки к этому есть".
Напомним, здание самарской хоральной синагоги построено в 1908 г. по проекту архитектора Зельмана Клейнермана. 31 августа 2018 г. исполнится 110 лет со дня ее открытия.
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Комментарии
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3 декабря 2017 11:19
Дмитрий Азаров убежден, что здание синагоги должно стать местом притяжения людей, возможно со всего мира. Благоустройство региона
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