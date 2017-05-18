В Самаре рабочие приступили к прокладке новой дороги от Демократической до Солнечной

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Реализуемый в Самаре в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России проект модернизации ул. Ташкентской, предполагает реконструкцию существующей дороги и строительство нового участка общей протяженностью 2,9 км.После его реализации две главные магистрали города – Московское шоссе и Ново-Садовая, продолжением которой является ул. Демократическая, получат соединение, кроме того, станет возможным выезд на ул. Солнечную, где сейчас ведется активное жилищное строительство. Все работы должны быть завершены в ноябре 2017 года. Общая стоимость контракта с генеральным подрядчиком – 788 млн. рублей, из них в этом году будет выделено 534 млн. рублей.Часть работ по реконструкции Ташкенской уже выполнена: построена еще одна двухполосная дорога от Московского шоссе до улицы Демократической, ведутся работы по благоустройству нового сквера.Как рассказал директор по строительству автомобильных дорог генподрядчика ООО «Хрипунов и К» Дмитрий Вячеславович Тумаев, на участке от больницы им. Середавина до Московского шоссе все основные работы выполнены, сейчас ведется устройство аллеи и тротуарных зон: длинна нового городского сквера – 900 метров, ширина его пешеходной зоны – 5 метров, появятся лавочки и освещение. Затем строители перейдут к озеленению и укладке верхнего слоя дорожного полотна. От Московского шоссе до ул. Демократическая основные работы по строительству новой дороги также выполнены, обустраиваются тротуарные зоны. В реализации всего проекта задействовано около 200 строителей и более 100 единиц техники.В настоящее время ведутся активные работы по строительству нового участка дороги по ул. Ташкентская от ул. Демократическая до ул. Димитрова – 900 метров. В данный момент около 400 метров уже подготовлено под асфальтобетонное покрытие.Данный участок дороги предполагает организацию двухполосного движения в каждом направлении. Параллельно ведется строительство самого сложного этапа проекта – путепровода через ул. Демократическую. Около двух месяцев понадобится строителям, чтобы «выйти» из земли и поставить полноценную опору, смонтировать балки пролетов строения.«Общая длина строящегося путепровода более 80 метров, ширина 18,7 метра, из них 14 метров – проезжая часть, предусмотрены тротуары по 0,75 метра и освещение. На 100% готовы две опоры, четвертая – на 80%, предстоит ставить опалубку, бетонировать ригель, – рассказал мастер строительно-монтажных работ «Гипростроймост» Антон Бизяев. – После переноса линии электропередач начнем возведение третьей опоры. 17 свай по 14 метров каждая. В дальнейшем будет производиться монтаж балок проектного строения – по 10 штук в каждом из трех пролетов путепровода. Движение по путепроводу планируется начать в ноябре».Для продолжения строительства путепровода рабочим сейчас требуется переложить линию электропередач. Чтобы не затруднять строительными работами существующее движение на въезде в город, ведется подготовка объездной дороги, которая будет проходить рядом с действующей. В начале следующей недели движение из города сместится вправо, а в город – на полосу движения, по которой сейчас выезжают из Самары. Длина объездной дороги – 130 метров, она выходит на старый асфальтобетон, ширина – шесть метров, по две полосы движения в каждую строну, сообщает сайт облправительства.