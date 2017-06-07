В Самаре прокуратура обнаружила выбоины на Физкультурной и Теннисной

29

Прокуратурой Промышленного района г.Самары в ходе выездной проверки с сотрудниками ОГИБДД выявлено, что участки дороги на ул.Физкультурная в районе д.№115 и ул.Теннисная в районе д.№2 имеют повреждения асфальтобетонного покрытия в виде выбоин, размеры которых превышают допустимые ГОСТом.Ненадлежащее состояние дорог затрудняет движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.Кроме того, на месте выявленных недостатков отсутствуют дорожные знаки и иные технические средства, предупреждающие участников дорожного движения об опасности на пути следования.Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП г.о. Самара «Благоустройство» Алексея Власова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения.Материалы проверки по факту выявленных нарушений законодательства о безопасности дорожного движения направлены в ОГИБДД УМВД России по г. Самаре для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц МП г.о.Самара «Благоустройство» дел об административном правонарушении, сообщает сайт ведомства.