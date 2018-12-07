В Самаре проходит конференция о судьбе парка 60-летия Советской власти в Самаре
7 декабря 2018 14:47
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Смотрите трансляцию пресс-конференции о судьбе парка 60-летия Советской власти в официальной группе Администрации Самары https://vk.com/samaraadm.
ООО "Стройресурс" выдали разрешение на подготовку документации по планировке территории в границах ул.Стара-Загора, Ташкентская и Московское шоссе. Законных оснований для отказа нет. Документ не является разрешением на строительство, а только даёт возможность разработать проект.
Игорь Галахова: на кадастровой карте города территории парка 60 летия Советской власти не существует. Нет чётких границ. Нужна градостроительная документация. Техническое задание на разработку проекта планировки- открытый документ, где будут учтены все предложения общественности.
Техническое задание проекта планировки территории в границах ул.Стара-Загора, Ташкентская, Московское шоссе внесёт ясность, как использовать эту землю. Муниципалитет будет контролировать, чтобы территория парка попала на кадастровый учёт и была взята на баланс муниципалитета.
Территория, где расположен парк 60-летия Советской власти, ещё с 1977 года перестал входить в число лесных участков самарского лесничества. Постановка на кадастровый учёт и перевод участка в статус территории общего пользования, защитит парк от частных посягательств.
25 гектаров земли ,которыми владеет ООО "Стройресурс", более 10 лет назад были переведены в зону Ц3, где теоретически возможна жилая застройка. Но проект планировки данной территории, согласно закону, будет вынесен на публичные слушания, чтобы жители внесли свои коррективы.
Никакой вырубки деревьев на территории парка 60-тия Советской власти нет. Ведётся ежедневный земельный контроль с помощью общественности. Позиция Администрации города однозначна: не выдавать талоны, разрешающие вырубку деревьев на этой территории,нарушителям грозят огромные штрафы.
Разработка проекта планировки территории в границах улиц Стара-Загора, Ташкентская, Московского шоссе займёт 1год. За это время будет организовано широкое обсуждение с жителями вопроса, какой они хотят видеть территорию парка 60-тия Советской власти, как развивать инфраструктуру.
Сергей Шанов: мы будем контролировать ООО "Стройресурс" на стадии планировки территории и сможем решить давний вопрос постановки парка на кадастровый учёт.
Игорь Галахов: проект планировки пройдёт жёсткую экспертизу, будет вынесен на градостроительный совет и публичные слушания, передает пресс-служба администрации Самары.
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