В Самаре продолжаются ремонтные работы на площади Куйбышева

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В настоящее время идут работы в четырех скверах, прилегающих к площади. Днем здесь рабочие демонтируют асфальтовое покрытие, бортовой камень, системы освещения, а ночью – вывозят грунт.В дальнейшем тротуары по периметру площади и в скверах выложат плиткой, будет переустановлен гранитный бортовой камень. Здесь появятся новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения. Помимо этого, будет проложен электрический кабель для обеспечения энергией техники, которую используют на массовых мероприятиях.Ограды скверов также приведут в порядок - поврежденные элементы отремонтируют, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые.«Сначала будут выполнены основные работы во всех четырех скверах, после чего рабочие приступят к фрезерованию асфальтобетонного покрытия площади. В дальнейших планах – монтажные работы, ремонт стационарных туалетов и укладка нового асфальтобетонного покрытия на площади, - прокомментировал представитель подрядной организации ООО «ВолгаИнжинирингСпецТранс» Олег Котяков. - Сдача объекта запланирована на октябрь 2017 года».Ремонтные работы не коснутся памятника Куйбышеву и здания Самарского театра оперы и балета. Единственное, что предстоит сделать рабочим – выправить гранитный борт со стороны центрального входа в САТОБ.На время реконструкции площадь Куйбышева закрыта. Проход в Самарский академический театр оперы и балета осуществляется со стороны улицы Галактионовская, через скверы вдоль театра, сообщает пресс-служба администрации Самары.