В Самаре продолжаются работы по ремонту Струковского сада

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В настоящее время полностью завершены демонтажные работы, завершается установка бордюрных камней, устройство систем автополива и электроснабжения. На 40% выполнены работы по укладке тротуарной плитки. В августе начнется установка световых опор, устройство рулонного газона.Активные работы ведутся и по ремонту ограждений. Металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, поврежденные кирпичные столбы ремонтируют. В настоящее время восстановлено более 50% решеток.Также в рамках контракта подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению фонтана, входной группы и памятника Максиму Горькому. Появятся в Струковском саду современная детская площадка и скейтпарк.Работы по ремонту Струковского сада подрядная организация планирует завершить до 31 октября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru