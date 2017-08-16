В Самаре продолжаются работы по ремонту Струковского сада
16 августа 2017 16:53
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В настоящее время полностью завершены демонтажные работы, завершается установка бордюрных камней, устройство систем автополива и электроснабжения. На 40% выполнены работы по укладке тротуарной плитки. В августе начнется установка световых опор, устройство рулонного газона.
Активные работы ведутся и по ремонту ограждений. Металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, поврежденные кирпичные столбы ремонтируют. В настоящее время восстановлено более 50% решеток.
Также в рамках контракта подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению фонтана, входной группы и памятника Максиму Горькому. Появятся в Струковском саду современная детская площадка и скейтпарк.
Работы по ремонту Струковского сада подрядная организация планирует завершить до 31 октября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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