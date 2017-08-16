Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сейчас идут переговоры с инвестором, который готов перечислять до 50% от сборов с платных парковочных мест в городскую казну.
В Самаре на финальную стадию выходит проект по созданию в городе платных парковок
В настоящее время похищенный сотовый телефон изъят и возвращен владельцу.
18-летний житель Жигулевска отобрал ночью у подростка телефон на улице
Праздничные концерты пройдут на трех площадках. Центральная площадка будет организована при Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия , где состоится праздничный концерт, по окончании которого гостей будут угощать пирогами и яблоками.
В Самаре состоится общегородской праздник «Яблочный спас»
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными.
В Кинеле девочки-подростки убили котенка, кидая его об стену, на глазах у маленькой девочки. Видео выложили в интернет
Следственное управление просит оказать содействие в установлении личности погибшего.
На территории АО «Сокское Карьероуправление» обнаружено тело неустановленного мужчины
Происходящее он снимал на видео.
Самарец подозревается в изнасиловании девятилетнего мальчика
В рамках выполнения контракта подрядной организации предстоит привести в порядок пешеходные дорожки, освещение и другие элементы благоустройства.
В Самаре продолжаются работы по ремонту Струковского сада
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.
Житель Безенчукского района украл велосипед у своей знакомой
сегодня  Среда, 16 августа, 20:37
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 59.93
0.13
EUR 70.37
-0.29
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре продолжаются работы по ремонту Струковского сада

16 августа 2017 16:53
254
В рамках выполнения контракта подрядной организации предстоит привести в порядок пешеходные дорожки, освещение и другие элементы благоустройства.
В Самаре продолжаются работы по ремонту Струковского сада. Старшейший парк города сохранит свой первоначальный облик. В рамках выполнения контракта подрядной организации предстоит привести в порядок пешеходные дорожки, освещение и другие элементы благоустройства.

В настоящее время полностью завершены демонтажные работы, завершается установка бордюрных камней, устройство систем автополива и электроснабжения. На 40% выполнены работы по укладке тротуарной плитки. В августе начнется установка световых опор, устройство рулонного газона.

Активные работы ведутся и по ремонту ограждений. Металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию, поврежденные кирпичные столбы ремонтируют. В настоящее время восстановлено более 50% решеток.

Также в рамках контракта подрядчику предстоит выполнить работы по восстановлению фонтана, входной группы и памятника Максиму Горькому. Появятся в Струковском саду современная детская площадка и скейтпарк.

Работы по ремонту Струковского сада подрядная организация планирует завершить до 31 октября 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Самары. 


Фото   samadm.ru
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
16 августа 2017  16:53
В рамках выполнения контракта подрядной организации предстоит привести в порядок пешеходные дорожки, освещение и другие элементы благоустройства.
В Самаре продолжаются работы по ремонту Струковского сада
В рамках выполнения контракта подрядной организации предстоит привести в порядок пешеходные дорожки, освещение и другие элементы благоустройства.  Благоустройство региона
253
16 августа 2017  14:00
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре  В настоящее время уникальная территория пришла в запущенное состояние. Благоустройство региона
144
16 августа 2017  09:58
Участок Ново-Садовой в Самаре пока не откроют Сроки открытия сдвигаются к сентябрю.
Участок Ново-Садовой в Самаре пока не откроют
Сроки открытия сдвигаются на сентябрь. Благоустройство региона
217
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9220
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7340
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5733
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2017  20:10
Ремонт ванной комнаты своими руками
 Начало ремонта – это всегда кропотливое и нервное дело. Очень хочется закончить его как можно быстрее, но не всегда, получается выполнить те или иные работы... Всё в Дом
202
19 июля 2017  18:13
Преимущества мебели на заказ
Преимущества мебели на заказ
 Для того чтобы в квартире было максимально комфортно, необходимо правильно подобрать мебель. Отличное решение -  мебель в Самаре  под заказ. Всё в Дом
104
8 июля 2017  11:18
Какой обогреватель выбрать для квартиры, дома, дачи?
 Рынок отопительных приборов наполнен техникой разной эффективности. Действие одних направлено на поддержание постоянной комфортной температуры, другие с... Всё в Дом
220
Весь список
ЖКХ
15 августа 2017  09:37
Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары
Восстановлено газоснабжение в Советском районе Самары
В результате аварии было нарушено газоснабжение 29 жилых многоквартирных домов. ЖКХ
155
15 августа 2017  09:26
На особом контроле энергетиков компании-должники из Сызрани и Тольятти
На особом контроле энергетиков компании-должники из Сызрани и Тольятти
В отношении злостных неплательщиков «ЭнергосбыТ Плюс Самара» обращается в Арбитражный суд Самарской области. ЖКХ
257
14 августа 2017  20:59
Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.
На улице Красных Коммунаров в Самаре 5230 человек остались без газа
Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет.   ЖКХ
382
Весь список

Экология
16 августа 2017  11:40
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Экология
156
14 августа 2017  10:51
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Волонтеры вместе с самарцами наведут порядок на пляже
Акция состоится на спуске ул. Лейтенанта Шмидта. Экология
230
9 августа 2017  13:51
В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
По разным данным, в целом по России при посадке на ЛЭП гибнет несколько миллионов птиц в год. Экология
277
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
318
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7113
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1362
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5390
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1782
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2822
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
497
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2213
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2013
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1623
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1792
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5603
Весь список

Мероприятия
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре
В Самаре на набережной врачи провели профилактическое обследование состояния здоровья всех желающих
В Самарской области пройдет межрегиональный форум «Созвездие IQ» - Самарский Наноград»
Весь список
Популярное
за сегодня

Видео: Как выглядит территория бывшего ЗИМа и в какой стадии сейчас реставрация фабрики-кухни

1565

На территории АО «Сокское Карьероуправление» обнаружено тело неустановленного мужчины

445

Девочки-подростки из Кинеля убили котенка в прямом эфире

412
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4921

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3724

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2109
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда