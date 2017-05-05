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В Самаре продолжается ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора»

5 мая 2017 14:54
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Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.
В настоящее время на протяжении всего мостового комплекса – моста «Южный» через реку Самара и путепровода над железной дорогой - завершается демонтаж элементов, требующих обновления. При этом уже стартовали и монтажные работы.

По состоянию 5 мая 2017 года на путепроводе «Аврора» на 80% выполнен демонтаж бетонных и железобетонных конструкций. Так, были демонтированы перильные ограждения, деформационные швы, консоли балки пролетного строения, тротуарные плиты и блоки, защитный слой проезжей части, асфальтобетонное покрытие. Помимо демонтажных работ, на текущем этапе уже производятся: ремонт подходов к мосту; монтаж карнизной части балок пролетного строения; устройство новых деформационных швов (это один из основных видов работ на данных инженерных сооружениях) и др.

На мосту «Южный» демонтажные работы осуществлены на 70%. Также идет подготовка к монтажу деформационных швов и выполняются работы по подъему балок пролетного строения для установки опорных частей моста.

Несмотря на то, что первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, с ремонтом подрядная организация (ООО ПСК «Волга») планирует справиться до 1 ноября 2017 года.

«Ориентировочно в середине июля будут завершены работы на половине мостового комплекса, по которой в настоящее время движение транспорта не осуществляется. После чего рабочие приступят к обновлению другой части моста и путепровода, которая сейчас открыта для проезда. В сроки проведения работ укладываемся. Все выполняется согласно графика, чтобы к ноябрю полностью открыть движение на обоих объектах», - сообщил заместитель Генерального директора ООО ПСК «Волга» Роман Кокошников.

Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.

«Применяемые материалы позволят увеличить срок службы ремонтируемых объектов. После их сдачи в эксплуатацию подрядчик обеспечит гарантийное обслуживание обновленных мостовых конструкций в течение 8 лет, а дорожного покрытия - в течение пятилетки», - заверил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии  Шамиль Халиуллов, сообщает пресс-служба администрации Самары.


 
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Комментарии



Благоустройство региона
5 мая 2017  14:54
Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.
В Самаре продолжается ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора»
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