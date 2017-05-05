В Самаре продолжается ремонт моста «Южный» и путепровода «Аврора»

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По состоянию 5 мая 2017 года на путепроводе «Аврора» на 80% выполнен демонтаж бетонных и железобетонных конструкций. Так, были демонтированы перильные ограждения, деформационные швы, консоли балки пролетного строения, тротуарные плиты и блоки, защитный слой проезжей части, асфальтобетонное покрытие. Помимо демонтажных работ, на текущем этапе уже производятся: ремонт подходов к мосту; монтаж карнизной части балок пролетного строения; устройство новых деформационных швов (это один из основных видов работ на данных инженерных сооружениях) и др.На мосту «Южный» демонтажные работы осуществлены на 70%. Также идет подготовка к монтажу деформационных швов и выполняются работы по подъему балок пролетного строения для установки опорных частей моста.Несмотря на то, что первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, с ремонтом подрядная организация (ООО ПСК «Волга») планирует справиться до 1 ноября 2017 года.«Ориентировочно в середине июля будут завершены работы на половине мостового комплекса, по которой в настоящее время движение транспорта не осуществляется. После чего рабочие приступят к обновлению другой части моста и путепровода, которая сейчас открыта для проезда. В сроки проведения работ укладываемся. Все выполняется согласно графика, чтобы к ноябрю полностью открыть движение на обоих объектах», - сообщил заместитель Генерального директора ООО ПСК «Волга» Роман Кокошников.Для соблюдения сроков и обеспечения качества используются современные материалы, отличающиеся повышенной прочностью и скоростью схватывания.«Применяемые материалы позволят увеличить срок службы ремонтируемых объектов. После их сдачи в эксплуатацию подрядчик обеспечит гарантийное обслуживание обновленных мостовых конструкций в течение 8 лет, а дорожного покрытия - в течение пятилетки», - заверил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Шамиль Халиуллов, сообщает пресс-служба администрации Самары.