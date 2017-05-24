В Самаре продолжается ремонт дорог

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В настоящее время выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного дорожного покрытия, установке бортового камня, устройству плиточного покрытия тротуара со стороны набережной. Продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара на противоположной стороне, устройству придорожных плит, отделяющих газон от проезжей части. Также здесь будут проведены работы по устройству прилегающего газона. Работы на данном объекте выполнены на 60 %.В настоящее время продолжается комплексный ремонт и ряда других улиц: Комсомольская, Чапаевская, Красноармейская, Максима Горького, Лесная, Молодогвардейская, Галактионовская, Полевая, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого, Водников, а также улиц по периметру Комсомольской площади и улицы Дыбенко.К работам большими «картами» подрядные организации приступили на участках улиц Мирная, Путейская, Енисейская, Строителей, проспекта Металлургов.С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров. Работы горячим асфальтобетоном ведутся в пос. Прибрежный Красноглинского района, на дороге, ведущей в село Задельное (от заправки до поворота на парк «Фестивальный»), а также по ул. Труда и ул. Прибрежная. Также начали ремонтировать ул. XXII партсъезда (от Заводского шоссе в сторону р. Самара).Как пояснили в МП «Благоустройство», обновление дорог малыми «картами» относится к аварийно-ямочному ремонту, позволяя поддерживать проезжую часть в нормативном состоянии. «Карточный» ремонт не захватывает всю проезжую часть. Его проводят на отдельных участках, где имеются наибольшие разрушения дорожного покрытия. При выборе улиц учитываются предписания надзорных органов - ГИБДД, прокуратуры, а также обращения граждан. Работы организуются круглосуточно - в две смены.Сначала участки, требующие ремонта, обрабатываются фрезой. Снимается изношенный, поврежденный слой дорожной одежды, местами (где сильная колейность) - глубиной до 5-7 см. Затем выметается грязь и пыль. Вырезанная «карта» осушается. Это - преимущественные виды работы в дневное время суток, чтобы не создавать значительных препятствий для движения транспорта днем. А ночью на подготовленную «карту» укладывают горячий асфальт.Особое внимание уделяется качеству выполняемых и завершенных работ. Контроль на всех этапах ремонта осуществляют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». В лаборатории исследуется состав взятых кернов (проб): на водонасыщение, уплотнение, толщину. Также к приемке с прошлого года по поручению региональных и городских властей подключаются не только специалисты, но и общественники. К оплате принимаются только качественно выполненные работы в соответствии с требованиями ГОСТов.На комплексный ремонт дорог действуют гарантийные обязательства в течение 5 лет, на ремонт большими «картами» - 2 года, на ремонт малыми "картами" - 1 год. В случае возникновения гарантийных дефектов подрядчики обязуются устранять их за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru