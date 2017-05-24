В Самаре продолжается ремонт дорог
24 мая 2017 19:56
232
В настоящее время продолжается комплексный ремонт и ряда других улиц: Комсомольская, Чапаевская, Красноармейская, Максима Горького, Лесная, Молодогвардейская, Галактионовская, Полевая, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого, Водников, а также улиц по периметру Комсомольской площади и улицы Дыбенко.
К работам большими «картами» подрядные организации приступили на участках улиц Мирная, Путейская, Енисейская, Строителей, проспекта Металлургов.
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров. Работы горячим асфальтобетоном ведутся в пос. Прибрежный Красноглинского района, на дороге, ведущей в село Задельное (от заправки до поворота на парк «Фестивальный»), а также по ул. Труда и ул. Прибрежная. Также начали ремонтировать ул. XXII партсъезда (от Заводского шоссе в сторону р. Самара).
Как пояснили в МП «Благоустройство», обновление дорог малыми «картами» относится к аварийно-ямочному ремонту, позволяя поддерживать проезжую часть в нормативном состоянии. «Карточный» ремонт не захватывает всю проезжую часть. Его проводят на отдельных участках, где имеются наибольшие разрушения дорожного покрытия. При выборе улиц учитываются предписания надзорных органов - ГИБДД, прокуратуры, а также обращения граждан. Работы организуются круглосуточно - в две смены.
Сначала участки, требующие ремонта, обрабатываются фрезой. Снимается изношенный, поврежденный слой дорожной одежды, местами (где сильная колейность) - глубиной до 5-7 см. Затем выметается грязь и пыль. Вырезанная «карта» осушается. Это - преимущественные виды работы в дневное время суток, чтобы не создавать значительных препятствий для движения транспорта днем. А ночью на подготовленную «карту» укладывают горячий асфальт.
Особое внимание уделяется качеству выполняемых и завершенных работ. Контроль на всех этапах ремонта осуществляют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». В лаборатории исследуется состав взятых кернов (проб): на водонасыщение, уплотнение, толщину. Также к приемке с прошлого года по поручению региональных и городских властей подключаются не только специалисты, но и общественники. К оплате принимаются только качественно выполненные работы в соответствии с требованиями ГОСТов.
На комплексный ремонт дорог действуют гарантийные обязательства в течение 5 лет, на ремонт большими «картами» - 2 года, на ремонт малыми "картами" - 1 год. В случае возникновения гарантийных дефектов подрядчики обязуются устранять их за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
24 мая 2017 19:56
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров. Благоустройство региона
231
24 мая 2017 19:04
В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная... Благоустройство региона
121
24 мая 2017 12:42
Соответствующий порядок разрабатывают в Губернской думе. Благоустройство региона
234
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8464
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7105
6 мая 2014 15:30Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5480
Всё в Дом
20 мая 2017 21:02
Нередко владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой периодического или систематического отключения электроэнергии. Всё в Дом
85
4 мая 2017 10:35
Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
209
2 мая 2017 10:29
Открытие столовой при правильном выборе места дислокации является одним из удачных примеров стартапа для организации собственного дела. Стоит учесть, что... Всё в Дом
130
ЖКХ
24 мая 2017 09:08
Автомобильное движение возобновлено. ЖКХ
177
23 мая 2017 11:04
Коммунальная авария произошла на улице Жукова. ЖКХ
232
22 мая 2017 10:35
Стартовал заключительный этап гидравлических испытаний. ЖКХ
523
Экология
23 мая 2017 11:20
Победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО. Экология
170
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
799
19 мая 2017 13:36
В воскресенье возможен кратковременный дождь. Экология
381
Видео
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
799
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
617
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1301
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1425
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1596
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2888
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1532
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1181
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
706
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1076
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2342
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3339
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают