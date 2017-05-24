Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выставка знакомит с истоками русской культуры и славянской письменности, с создателями первого алфавита, первой славянской азбуки «кириллицы» - великими греческими просветителями Кириллом и Мефодием.
В музее Алабина открылась выставка «История славянской письменности»
Российские семьи оценивают доход, необходимый им для «нормальной жизни», в 83,6 тысяч рублей, говорится в исследовании «Ромир».
Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума
При этом, по информации Росстата, средняя зарплата в 2016 году по всем отраслям экономики в России составила 36 746 руб.
Самые высокие зарплаты в России в финансовой отрасли, а самые низкие — в сельскохозяйственной, сообщает Росстат
В течение 38 лет машина хранилась в специальном помещении при постоянной температуре 18 градусов тепла.
В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2103 за 3,5 миллиона рублей
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
В Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении ООО «КонтейнерРемСтрой» за слив фенола в почву
Исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов показал участникам выездного заседания первый в Самарской области арендный дом и один из проблемных объектов «обманутых дольщиков» (компания «Монтэк»), который достраивает Фонд.
На стройплощадках объектов СОФЖИ прошло выездное заседание общественного совета минстроя
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.
В Самаре продолжается ремонт дорог
Очевидцы рассказали, что пострадавшая лежала на газоне под окнами дома и ворочалась из стороны в сторону. От помощи отказывалась, прогоняла всех от себя.
В Самаре на улице Аэродромной с крыши пятиэтажки упала молодая лысая женщина без одежды
сегодня  Четверг, 25 мая, 00:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/05:
USD 56.27
-0.29
EUR 62.92
-0.7
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре продолжается ремонт дорог

24 мая 2017 19:56
232
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.
Вчера был открыт для движения автотранспорта участок Волжского проспекта от улицы Маяковского до улицы Вилоновская. Ремонт Волжского проспекта начался в 2016 году. В настоящее время выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного дорожного покрытия, установке бортового камня, устройству плиточного покрытия тротуара со стороны набережной. Продолжаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара на противоположной стороне, устройству придорожных плит, отделяющих газон от проезжей части. Также здесь будут проведены работы по устройству прилегающего газона. Работы на данном объекте выполнены на 60 %.

В настоящее время продолжается комплексный ремонт и ряда других улиц: Комсомольская, Чапаевская, Красноармейская, Максима Горького, Лесная, Молодогвардейская, Галактионовская, Полевая, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого, Водников, а также улиц по периметру Комсомольской площади и улицы Дыбенко.

К работам большими «картами» подрядные организации приступили на участках улиц Мирная, Путейская, Енисейская, Строителей, проспекта Металлургов.

С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров. Работы горячим асфальтобетоном ведутся в пос. Прибрежный Красноглинского района, на дороге, ведущей в село Задельное (от заправки до поворота на парк «Фестивальный»), а также по ул. Труда и ул. Прибрежная. Также начали ремонтировать ул. XXII партсъезда (от Заводского шоссе в сторону р. Самара).

Как пояснили в МП «Благоустройство», обновление дорог малыми «картами» относится к аварийно-ямочному ремонту, позволяя поддерживать проезжую часть в нормативном состоянии. «Карточный» ремонт не захватывает всю проезжую часть. Его проводят на отдельных участках, где имеются наибольшие разрушения дорожного покрытия. При выборе улиц учитываются предписания надзорных органов - ГИБДД, прокуратуры, а также обращения граждан. Работы организуются круглосуточно - в две смены. 

Сначала участки, требующие ремонта, обрабатываются фрезой. Снимается изношенный, поврежденный слой дорожной одежды, местами (где сильная колейность) - глубиной до 5-7 см. Затем выметается грязь и пыль. Вырезанная «карта» осушается. Это - преимущественные виды работы в дневное время суток, чтобы не создавать значительных препятствий для движения транспорта днем. А ночью на подготовленную «карту» укладывают горячий асфальт.


Особое внимание уделяется качеству выполняемых и завершенных работ. Контроль на всех этапах ремонта осуществляют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». В лаборатории исследуется состав взятых кернов (проб): на водонасыщение, уплотнение, толщину. Также к приемке с прошлого года по поручению региональных и городских властей подключаются не только специалисты, но и общественники. К оплате принимаются только качественно выполненные работы в соответствии с требованиями ГОСТов.

На комплексный ремонт дорог действуют гарантийные обязательства в течение 5 лет, на ремонт большими «картами» - 2 года, на ремонт малыми "картами" - 1 год. В случае возникновения гарантийных дефектов подрядчики обязуются устранять их за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото   samadm.ru

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
24 мая 2017  19:56
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.
В Самаре продолжается ремонт дорог
С этой недели МП «Благоустройство» приступило к ремонту малыми «картами», протяженность которых - до 100 погонных метров.  Благоустройство региона
231
24 мая 2017  19:04
В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная техника.
Официальный старт ремонта площади Куйбышева запланирован на 30 мая
В настоящее время идет установка строительных вагончиков для рабочих, а также ограждений по периметру объекта. К концу рабочей недели там появится строительная... Благоустройство региона
121
24 мая 2017  12:42
Самарцев намерены привлечь к уборке города
Самарцев намерены привлечь к уборке города
Соответствующий порядок разрабатывают в Губернской думе. Благоустройство региона
234
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8464
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7105
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5480
Весь список
Всё в Дом
20 мая 2017  21:02
Выбираем источник бесперебойного питания для дома правильно
Выбираем источник бесперебойного питания для дома правильно
 Нередко владельцы частных домов и квартир сталкиваются с проблемой периодического или систематического отключения электроэнергии.  Всё в Дом
85
4 мая 2017  10:35
подушками из пуха, пуховые подушки
Как правильно стирать пуховую подушку?
 Пуховые подушки - классика “жанра”. Бесспорно, они очень удобные, мягкие, практичные и при этом простые в уходе. Сегодня мы расскажем, как именно нужно... Всё в Дом
209
2 мая 2017  10:29
Как лучше обустроить зал столовой
Как лучше обустроить зал столовой
 Открытие столовой при правильном выборе места дислокации является одним из удачных примеров стартапа для организации собственного дела. Стоит учесть, что... Всё в Дом
130
Весь список
ЖКХ
24 мая 2017  09:08
ПТС завершило ремонтные работы на Волжском проспекте в Самаре Автомобильное движение возобновлено.
ПТС завершило ремонтные работы на Волжском проспекте в Самаре
Автомобильное движение  возобновлено. ЖКХ
177
23 мая 2017  11:04
В Тольятти из-за прорыва теплосети забил фонтан
В Тольятти из-за прорыва теплосети забил фонтан
Коммунальная авария произошла на улице Жукова. ЖКХ
232
22 мая 2017  10:35
Для ряда потребителей в Самаре приостановят горячее водоснабжение
Для ряда потребителей в Самаре приостановят горячее водоснабжение
Стартовал заключительный этап гидравлических испытаний. ЖКХ
523
Весь список

Экология
23 мая 2017  11:20
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
Победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО. Экология
170
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
799
19 мая 2017  13:36
В Самарской области на выходных потеплеет
В Самарской области на выходных потеплеет
В воскресенье возможен кратковременный дождь. Экология
381
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
799
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
617
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1301
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1425
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1596
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2888
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1532
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1181
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
706
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1076
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2342
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3339
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре оперы и балета прошел День славянской письменности и культуры
Самарский театр оперы и балета приглашает юных самарцев на детский праздник на площади Куйбышева
На самарской набережной пройдет велопробег «Спорт против СПИДа и наркотиков»
Весь список
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Комаров Игорь Анатольевич

Чигенев Алексей Иванович

Половинкин Андрей Евгеньевич

Сергеев Константин Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда