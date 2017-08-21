В Самаре продолжается ликвидация незаконных киосков и рекламных конструкций
21 августа 2017 19:00
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Руководитель Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов рассказал, что с начала года было вывезено более 150 незаконных киосков.
О том, как продвигается работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций, рассказал представитель комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Михаил Лозовой: за последний месяц было демонтировано 120 незаконных рекламных конструкций в шести районах города. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительных контрактов на демонтаж рекламных конструкций, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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