В Самаре прочипуют бродячих собак
29 ноября 2017 09:46
98
В Самаре выбрали нового подрядчика для отлова бродячих животных. Многомиллионный контракт выиграло местное ООО «Современные экологические технологии».
— Максимальную стоимость контракта устанавливали в размере 8 899 965 рублей. Предложение компании оказалось ниже — 8 855 465,17 рублей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.
Согласно открытым данным о компании, базируется она в Куйбышевском районе, а специализируется на утилизации отходов и переработке вторсырья. Теперь же организации нужно будет организовать работы по отлову 6880 бродячих собак и 50 кошек. Это план на 1 января – 26 декабря 2018 года.
Все отловленные животные должны пройти осмотр у ветеринара. Специалист примет решение — усыплять животное или стерилизовать. Ранее соотношение составляло 90% и 10%. Тем, кто вошел во вторую группу, делают прививки, в том числе от бешенства. Затем их чипируют или метят, отрезая кончик уха, и выпускают на территории, максимально приближенные к месту отлова. Исключение составляют площади образовательных и медицинских учреждений. В последнем случае решение о месте выпуска собак принимает администрация района.
Породистых животных или тех, у которых есть ошейники, будут содержать в течение трех дней и передавать на передержку на время поиска владельца. Что касается кошек, то подрядчик сможет принять не более пяти питомцев, от которых отказались хозяева, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
29 ноября 2017 09:46
Все отловленные животные должны пройти осмотр у ветеринара. Благоустройство региона
97
28 ноября 2017 20:09
Объездная дорога возьмет на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей. Благоустройство региона
281
28 ноября 2017 12:29
Их благоустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
175
Капитальный ремонт в Самаре
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
101
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10604
24 июля 2014 14:24Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7612
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
240
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
147
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
247
ЖКХ
24 ноября 2017 14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
680
23 ноября 2017 17:30
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет. ЖКХ
315
21 ноября 2017 16:00
Технология бестраншейной санации трубопровода с помощью полимерного рукава – новейшая немецкая технология, которая в России используется недавно в... ЖКХ
396
Экология
29 ноября 2017 09:40
Завершится декабрь потеплением. Экология
120
27 ноября 2017 14:00
Осадков синоптики не прогнозируют. Экология
588
26 ноября 2017 11:46
Осенний паводок сотрудники станции оценивают как временное явление. Экология
352
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4844
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1730
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8619
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2439
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9784
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2824
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
1802
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1429
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1776
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1665
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1394
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3028
Мероприятия