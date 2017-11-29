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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре прочипуют бродячих собак

29 ноября 2017 09:46
98
В Самаре прочипуют бродячих собак Все отловленные животные должны пройти осмотр у ветеринара.
Все отловленные животные должны пройти осмотр у ветеринара.

В Самаре выбрали нового подрядчика для отлова бродячих животных. Многомиллионный контракт выиграло местное ООО «Современные экологические технологии».
— Максимальную стоимость контракта устанавливали в размере 8 899 965 рублей. Предложение компании оказалось ниже — 8 855 465,17 рублей, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.

Согласно открытым данным о компании, базируется она в Куйбышевском районе, а специализируется на утилизации отходов и переработке вторсырья. Теперь же организации нужно будет организовать работы по отлову 6880 бродячих собак и 50 кошек. Это план на 1 января – 26 декабря 2018 года.

Все отловленные животные должны пройти осмотр у ветеринара. Специалист примет решение — усыплять животное или стерилизовать. Ранее соотношение составляло 90% и 10%. Тем, кто вошел во вторую группу, делают прививки, в том числе от бешенства. Затем их чипируют или метят, отрезая кончик уха, и выпускают на территории, максимально приближенные к месту отлова. Исключение составляют площади образовательных и медицинских учреждений. В последнем случае решение о месте выпуска собак принимает администрация района.

Породистых животных или тех, у которых есть ошейники, будут содержать в течение трех дней и передавать на передержку на время поиска владельца. Что касается кошек, то подрядчик сможет принять не более пяти питомцев, от которых отказались хозяева, пишет 63.ру.

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Комментарии



Благоустройство региона
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В Самаре прочипуют бродячих собак Все отловленные животные должны пройти осмотр у ветеринара.
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