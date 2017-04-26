В Самаре приводят в порядок монументальные сооружения

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Так, сегодня осуществлялась помывка стелы у «Фонтана Победы» на площади им. Героев 21-й Армии, стелы защитникам Отечества – жителям Октябрьского района. Также в границах пересечения улицы Осипенко с улицей Ново-Садовая и проспектом Ленина накануне привели в порядок памятник «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941-1945 годов». Работа проводится силами МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания» («ЦТХО»).Чтобы обеспечить сохранность и надлежащее содержание мемориальных объектов и скульптурных композиций, проводятся комплексные работы: очистка от загрязнений природного и техногенного характера (от граффити, помета птиц и проч.), мойка, удаление потеков, протирание, натирка и др.В зимний период производится ликвидация наледи, расчистка и вывоз снега, мусора и других посторонних предметов.С апреля по октябрь также проводятся уборочные работы в соответствии с графиком: каждый памятник приводится в надлежащее санитарное состояние дважды в неделю, при этом мойка организуется 4-5 раз в течение сезона. Сейчас этим занимаются две бригады (по 3-4 человека в каждой) МБУ «ЦТХО»: одна бригада задействуется в помыве высотных памятников, используя поливомоечную машину и подъемный механизм; вторая бригада моет памятники небольшой высоты, используя поливомоечную машину и лестницу.«Мойка ведется в три этапа. Сначала поверхность памятника очищается от пыли и грязи обычной водой. Затем наносится специальный раствор – средство, которое является нейтральным по отношению к тому материалу, из которого изготовлен памятник, не содержит жира и других веществ, которые могли бы повредить сооружение. Далее нанесенный раствор смывается чистой водой под давлением от 2-х до 4-х атмосфер. И только после этого рабочие наносят натирку с силиконами, которая надолго обеспыливает поверхность. Натирка производится вручную», - пояснил директор МБУ г. о. Самара «Центр технического и хозяйственного обслуживания» Александр Крайнов.Стоит отметить, что перепады температур не лучшим образом влияют на состояние памятников. Поэтому проводятся и необходимые ремонтные работы на тех объектах, которые в этом нуждаются после зимней эксплуатации, сообщает пресс-служба администрации Самары.