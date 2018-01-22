В Самаре президентский проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года

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Сегодня у каждого жителя Самары существует реальная возможность участвовать в принятии принципиальных решений, связанных с городской средой. Приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды» продлен до 2022 года, а это значит, что активная работа по приему заявок от населения о включении дворовых территорий продолжается.Алгоритм действий достаточно прост. Первое - подать заявку в администрацию внутригородского района Самары. Второе - принять на собрании собственников дома решение, что вы хотите сделать в своем дворе. Минимум, который делается в каждом дворе, – это освещение, ремонт дворовых подъездов, установка урн и лавочек.Третье - на общем собрании жильцов можно принять решение и попросить сделать больше – поставить детскую площадку, произвести озеленение, спортивную площадку или новую автомобильную парковку. Но тут требуется и ваше либо физическое, либо трудовое, либо финансовое участие. Самое главное – это иметь четкую активную позицию и пытаться изменить свой двор.Помимо дворов в рамках приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются городские общественные территории.Так, в 2017 году в Самаре преобразилась площадь им. В. В. Куйбышева. В рамках капитального ремонта здесь заменили асфальтовое покрытие на самой площади, установили 210 новых флагштоков и 190 опор освещения, уложили тротуарную плитку в скверах на площади 24 тыс. кв. м, отремонтировали ограждения, провели новые линии коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, оборудовали точки подключения WI-FI и системы видеонаблюдения. Также установлены урны и лавки, обустроены велопарковки.Кроме того, весной 2018 года будут полностью завершены работы по обновлению Струковского сада и IV очереди набережной реки Волга. Вместе с этим, в текущем году будут реализованы проекты благоустройства еще целого ряда общественных территорий Самары, которые станут лидерами общественного голосования. Благодаря президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» будет учтено мнение каждого жителя Самары.В настоящее время в список вошло 115 объектов, планируемых к благоустройству в 2018 – 2022 годах в рамках проекта. Начиная с середины февраля, жители каждого внутригородского района Самары смогут принять участие в открытых обсуждениях проектов благоустройства общественных пространств.А 18 марта будет проведено всенародное прямое голосование по включению в программу общественных территорий Самары. По его итогам проекты, набравшие наибольшее количество голосов будут реализованы, а проекты ставшие аутсайдерами будут в последующем дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения, сообщает пресс-служба администрации Самары.