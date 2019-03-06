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В Самаре предложили расширить улицы Стара-Загору и Советской Армии

6 марта 2019 14:39
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Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.
Департамент градостроительства Самары согласился рассмотреть предложение жителей города о реконструкции двух улиц. Самарцы хотят, чтобы дороги сделали шире. передает samarskie-voditeli.ru.

Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.

— Очень правильное решение будет! Также улицу Стара-Загору нужно расширить в районе парка Гагарина, а Советской Армии — от Антонова-Овсеенко до Ново-Садовой, — предложил самарец Алексей Башмаков.

Департамент транспорта Самары также откликнулся.

— Считаем развитие поперечников к главным улицам одним из способов решения актуальных проблем движения. Но расширение дороги — это реконструкция. Нужно будет разработать проект планировки территории, проектно-сметную документацию и провести перенос инженерных сетей с газонов, так как это единственный резерв для расширения проезжей части, — объяснили сотрудники департамента.  



Фото:   samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



Благоустройство региона
6 марта 2019  14:39
Обсуждение вопроса между чиновниками и горожанами развернулось в твиттере под новостью о планах по расширению улицы Ново-Вокзальной.
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